F. Frąckowiak, dyr. Muzeum Zimnej Wojny: najważniejszym z naszych eksponatów jest medal, którym gen. Kukliński został uhonorowany przez CIA

Najważniejszym z naszych eksponatów jest medal, którym gen. Kukliński został uhonorowany przez CIA. Płk Kukliński otrzymał go na wniosek dyrektora CIA Williama Caseya i był pierwszym odznaczonym tym medalem spoza USA. Po długich poszukiwaniach udało nam się go pozyskać - powiedział PAP dyrektor Muzeum Zimnej Wojny im. gen. Kuklińskiego Filip Frąckowiak. Od 2023 r. placówka będzie funkcjonować w nowej siedzibie.

Polska Agencja Prasowa: Co ważnego wydarzyło się w państwa muzeum w 2022 r.?

Filip Frąckowiak: W kończącym się roku zorganizowaliśmy szereg wystaw i pozyskaliśmy cenne eksponaty. Najważniejszym z nich jest Distinguished Intelligence Medal (DIM), którym gen. Kukliński został uhonorowany w USA przez CIA za ważny wkład w działalność agencji. Trafił do nas po 40 latach. Płk Kukliński otrzymał go zaraz po zakończeniu swojej misji na wniosek dyrektora CIA Williama Caseya i był pierwszym odznaczonym tym medalem spoza USA. Wiedzieliśmy, że on istnieje, i po długich poszukiwaniach udało nam się go pozyskać.

Wystawiamy go od lutego 2022 r. Podkreślam, że to oryginał, dokładnie ten sam, którym Casey odznaczył "pierwszego polskiego oficera w NATO". Drugim cennym eksponatem pozyskanym przez nas w tym roku jest dokument z podpisem kandydata na prezydenta Ronalda Reagana z jego kampanii wyborczej z 1980 r. i ze zgodą na zbiórkę podpisów obywateli USA pod jego kandydaturą. Jest on tym bardziej cenny, że symbolizuje początek drogi kandydata Republikanów do Białego Domu.

Po rosyjskim ataku na Ukrainę zakupiliśmy osiem samochodów dla ukraińskiej obrony cywilnej, które służą tam jako ambulanse. Dużym sukcesem okazała się także Noc Muzeów - 12 maja. W ciągu jednego wieczora odwiedziło nas niemal 800 osób.

PAP: Do Muzeum należy także jacht "Legia", który w tym momencie znajduje się w Gdyni.

F. Frąckowiak: "Legia" - jacht, na którym w latach 70. pływał płk Kukliński, jest naszym wyjątkowym eksponatem. W tym roku zakończyliśmy remont dolnej części kadłuba, zdemontowano elementy wnętrza. Jednostka wkrótce otrzyma nowe ożaglowanie i będzie gotowa do rejsów turystycznych, ale przede wszystkim - do rejsów edukacyjnych.

PAP: Jakie są plany na nadchodzący rok?

F. Frąckowiak: Najważniejszym wydarzeniem będzie otwarcie nowej, stałej ekspozycji. Prace budowlane i remontowe trwają już od ponad dwóch lat. Nowa siedziba będzie się mieścić na Starówce przy ul. Jezuickiej 1/3. To bardzo znaczące miejsce w najnowszej historii Polski. W latach PRL tu mieścił się komisariat Milicji Obywatelskiej.

W nowej siedzibie, w jednym z pomieszczeń, będą prezentowane strategiczne plany sowieckiego ataku na Europę Zachodnią i gry w wirtualnej rzeczywistości, które przybliżą historyczne wydarzenia z okresu zimnej wojny, jak np. kryzys kubański z jesieni 1962 r. To wydarzenie zwiedzający poznają z poziomu sowieckiego okrętu podwodnego, patrząc przez jego peryskop.

Nie sposób opowiedzieć dziejów zimnej wojny bez ukazania eksploracji kosmosu i rywalizacji pomiędzy USA a ZSRS w przestrzeni okołoziemskiej. W naszych zbiorach będzie można obejrzeć urządzenie rentgenowskie z kombinezonu członka załogi amerykańskiego statku Apollo 14 z lat 70. W nowej siedzibie udostępnimy salę ofiar komunizmu w międzynarodowym ujęciu. Jednym z eksponatów będzie oryginalna flaga z Powstania Węgierskiego w 1956 r. W sali poświęconej CIA pokażemy, w jaki sposób Kukliński potajemnie kontaktował się z Amerykanami w latach 1972-1981.

Rozmawiał Maciej Replewicz

Izba Pamięci Generała Kuklińskiego to ekspozycja muzealna, dokumentująca bezprecedensową misję wywiadowczą płk. Kuklińskiego, bohatera Polski i Ameryki, pierwszego Oficera Wojska Polskiego w NATO, który ryzykując życie swoje i własnej rodziny, podjął walkę z sowieckim okupantem. W latach 1972-1981 Kukliński zdobył tajne plany strategiczne agresji ZSRS na Europę Zachodnią.

Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego (początkowo pod taką nazwą) przy ul. Kanonia 20/22 została założona w Warszawie w 2006 r. przez Józefa Szaniawskiego, przyjaciela i pełnomocnika Kuklińskiego. Ukazuje ona wkład Polski w zwycięstwo USA nad komunistycznym totalitaryzmem sowieckim i promuje tradycję Wojska Polskiego oraz polskiej obronności w XXI wieku w ramach NATO.