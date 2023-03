F. Frąckowiak: prezydent Trzaskowski był wcześniej informowany o nieprawidłowościach w ratuszu

Pan prezydent był informowany przez radnych PiS, że są nieprawidłowości ws. odbioru śmieci w stolicy. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę - powiedział w piątek w Studiu PAP warszawski radny PiS Filip Frąckowiak.

W piątek o godz. 18 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie tzw. afery śmieciowej. Sesja została zwołana na wniosek radnych PiS w związku z zatrzymaniem przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. Radni oczekują wyjaśnień. Ma ich udzielić wiceprezydent Michał Olszewski - podał ratusz. "Żałuję, że nie będzie prezydenta Trzaskowskiego, bo to on zatrudniał pana sekretarza i nadzoruje jego pracę. Pan wiceprezydent Olszewski jest kompetentnym samorządowcem, niemniej sprawa wykracza poza kwestie jedynie samorządowe" - powiedział w piątek w Studiu PAP warszawski radny PiS Filip Frąckowiak.

Wskazał także, że prezydent Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach przy gospodarce odpadami komunalnymi w stolicy jeszcze przed wybuchem tzw. "afery śmieciowej". "Pan prezydent był informowany przez związkowców i radnych PiS, że są nieprawidłowości. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. Prawdopodobnie prezydent musiał (już wtedy) mieć jakąś refleksję na ten temat i chcemy, by się nią z nami podzielił" - zaznaczył Frąckowiak.

"Oczekujemy także informacji, jak funkcjonuje ratusz i instytucja prezydenta miasta po tym, gdy Rafał Trzaskowski był zmuszony do zawieszenia osoby pełniącej tak ważną funkcję jak sekretarz miasta" - dodał.

Zapytany, czy w związku z aferą śmieciową Rafał Trzaskowski ma się czego obawiać odpowiedział, że "nie ma na razie żadnych informacji o tym, że Rafał Trzaskowski miał związek z działaniami pana Karpińskiego w sprawie, w której postawiono mu zarzuty". Wskazał jednak, że skoro prezydent Warszawy podjął decyzję o zawieszeniu Włodzimierza Karpińskiego, musiał mieć informacje, które go "wiarygodnie obciążają".

Zdaniem radnego, afera śmieciowa może być przejawem szerszego zjawiska korupcyjnego w stolicy. "To nie jest pierwsza afera korupcyjna związana z ratuszem. Widać, że system korupcyjny był bardzo precyzyjny. Z tych informacji, które otrzymaliśmy, a to są bardzo wiarygodne dowody, wynika, że siatka była bardzo profesjonalna i wygląda na to, że pojawiła się w ratuszu warszawskim, czy samorządzie po to, by dokonywać działań korupcyjnych" - ocenił.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w piątek procedowany ma być też projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie kontroli organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2022. "Ten projekt zakłada, że miasto przeprowadzi kontrolę i przekaże Radzie Warszawy dokumenty, na podstawie, których specjalna komisja zajmie się tą kwestią i ją przebada. Mamy do tego kompetencje" - przekazał Frąckowiak.

"Zakładamy, że ratusz w takiej sytuacji powinien przeprowadzić własną kontrolę. (...) Jeżeli miasto nie wprowadzi audytu tego, co się wydarzyło, to będzie to musiała zrobić Rada Warszawy i stosowna komisja - ocenił.

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Były minister był prezesem tej spółki w latach 2019-2021. W kwietniu 2021 roku wygrał konkurs na sekretarza miasta. Usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Nie przyznaje się do winy.

W ramach tego samego śledztwa na początku lutego został zatrzymany m.in. Rafał Baniak. Były wiceminister skarbu również nie przyznaje się do winy - usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Są one związane z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł. W tej sprawie łącznie podejrzanych jest 14 osób.

Autorka Anna Nartowska