Fale gorąca mogą dotykać setek milionów ludzi rocznie

W związku ze zmianami klimatu fale gorąca będą narastać i tylko w Azji Południowej będą dotykały pół miliarda ludzi rocznie, a to spowoduje głód, wzrost liczby zgonów i migracje. Odpowiednie działania mogą jednak zmniejszyć zagrożenie.

Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu ostrzegają przed wysokimi temperaturami, które mogą nieść katastrofalne skutki. Jeśli się im nie zapobiegnie, fale gorąca mają stawać się coraz bardziej uporczywe, np. w gęsto zaludnionej Azji Południowej dotykając każdego roku 500 mln osób.

Mogą w ten sposób doprowadzić do braków jedzenia, wielu zgonów oraz masowych przesiedleń.

Badacze zwracają uwagę np. na fale gorąca, które uderzały w ostatnim czasie w Indie i Pakistan, gdzie temperatura przekraczała 40 st. w cieniu, stwarzając nawet bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia.

Przedstawiają jednocześnie różne scenariusze rozwoju sytuacji na południu Azji do 2100 roku.

"Wykryliśmy powiązanie między ekstremalnymi temperaturami i populacją. W najlepszym wypadku, jeśli uda nam się spełnić wszystkie postanowienia porozumienia paryskiego, pojawią się ok. dwie dodatkowe fale gorąca rocznie, dotykając 200 mln osób" - mówi prof. Deliang Chen, autor opracowania.

"Jeśli jednak różne kraje będą nadal przyczyniały się do efektu cieplarnianego, tak jak to robią dzisiaj, będą usuwać roślinność i zabudowywać tereny pomagające w obniżaniu globalnych temperatur, wierzymy, że może pojawiać się nawet pięć fal gorąca w ciągu roku. Do końca wieku będą one dotykały ponad pół miliarda ludzi" - ostrzega ekspert.

Naukowcy podkreślają, że równiny między Indusem i Gangesem to rejon szczególnie wrażliwy na wzrost temperatur. Jednocześnie jest tam szczególnie ciepło i na miejscu mieszka duża liczba ludzi.

Badacze, oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, proponują budowanie nowych ludzkich osiedli w miejscach mniej narażonych na wysokie temperatury.

"Mamy nadzieję, że zarządzający takimi regionami, jak Indie czy Pakistan przeczytają nasz raport i go przemyślą. W naszym modelu liczba osób narażonych na fale gorąca jest potężna. Będzie ona w dużej mierze zależała od drogi, jaką kraje obiorą w planowaniu urbanistycznym. Przyszłe emisje gazów i cząstek stałych zdecydują też, jak duża populacja będzie zagrożona" - mówi prof. Chen.

"Możemy przynajmniej tę liczbę obniżyć o połowę, jeśli zredukujemy emisje tak, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Zarówno ograniczenie ocieplenia, jak i adaptacja do niego mogą zrobić ogromną różnicę" - podkreśla badacz.

W Pakistanie i w Indiach już dzisiaj fale gorąca stwarzają poważne kłopoty. Rolników dotyka susza, a gorąco niszczy plony. Uprawy przenoszone są więc na wyższe szerokości geograficzne, ale to oznacza wylesienie kolejnych połaci ziemi, co sprzyja wyższym temperaturom.

"Przy większej populacji, wykorzystanie ziemi wzrasta, co samo w sobie może napędzać ocieplenie. Każda kolejna fala gorąca poskutkuje większą śmiertelnością i zmniejszoną produktywnością. Niewielu ludzi może pracować w temperaturze 45 stopni. Obawiam się, że jeżeli nic nie zostanie zrobione, może dojść do potężnych fali migracji" - ostrzega naukowiec.

Więcej informacji:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021EF002511