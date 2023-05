Famed Żywiec został przejęty przez czeski fundusz private equity

Grupa BHM, spółka private equity założona przez czeskiego biznesmena Tomasa Krska, przejęła 100 procent udziałów w spółce Famed Żywiec zajmującej się produkcją specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali.

Fundusz private equity z Grupy BHM założonej przez czeskiego biznesmena Tomasa Krska został właścicielem 100 procent udziałów w spółce Famed Żywiec. Zgodnie z przyjętą strategią, polski producent specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali ma stać się silną częścią grupy w sektorze niezależnych producentów z siedzibą w Unii Europejskiej.

Już dziś Famed eksportuje swoje wyroby i technologie medyczne do ponad 100 krajów na świecie. Jest także kooperantem dużych zagranicznych producentów.

- Inwestycja w Famed Żywiec to ważny etap rozwoju BHM Medical Technology, a przy tym logiczny krok w kontekście kontynuacji naszego wzrostu. Famed wnosi do naszej grupy wieloletnią tradycję, doświadczenie w sprzedaży swoich produktów, a także znaczący potencjał obejmujący nieprzeciętne możliwości produkcyjne oraz sprawność procesową. Włączenie do Grupy BHM pozwoli korzystać z synergii w obszarach sprzedaży, produkcji oraz badań i rozwoju, czyniąc jednym z najsilniejszych graczy w europejskim sektorze MedTech - komentuje cytowany w komunikacie prezes BHM Group Jan Cerny.

Famed Żywiec obecny jest w branży medycznej od 1947 roku. W minionym roku niemal co trzeci stół operacyjny zamawiany w Polsce, w ramach prowadzonych przetargów, dostarczył wytwórca z Żywca, utrzymując pozycję lidera w sektorze publicznym. W 2022 roku przychody ze sprzedaży przekroczyły 93 miliony złotych.

Grupa BHM działa w Niemczech i Czechach w sektorze medycznym, a także nieruchomości i odnawialnych źródeł energii.