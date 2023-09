Festiwal Opętani Literaturą odbywać się będzie przez tydzień we Wsoli i Radomiu

Spotkania i debaty literackie, koncerty oraz pokazy filmowe obędą się w ramach festiwalu Opętani Literaturą, który w sobotę rozpocznie się w Radomiu. Tygodniowy festiwal zakończy gala, podczas której wręczona zostanie Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza.

Jak poinformował PAP Robert Utkowski z Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, w tym roku festiwal odbywa się pod hasłem "Początki". Nawiązuje ono do rozpoczęcia literackiej kariery przez Witolda Gombrowicza, który jesienią 1933 r. opublikował swoją pierwszą książkę - "Pamiętnik z okresu dojrzewania".

"Z okazji 90. rocznicy tego debiutu, podczas festiwalu mowa będzie o początkach, zresztą nie tylko literackich. W kręgu festiwalowych tematów znajdą się także relacje kultury i zjawisk społecznych" - powiedział Utkowski.

Przez pierwsze dwa dni festiwal będzie odbywał się w muzeum we Wsoli, na kolejne cztery - przeniesie się do Radomia. We Wsoli zaplanowano m.in. spotkanie z laureatką ubiegłorocznej edycji Nagrody Gombrowicza - Barbarą Woźniak. Jak co roku podczas festiwalu czytany będzie rozdział powieści "Opętani" Witolda Gombrowicza - od której impreza wzięła swoją nazwę. Powieść była drukowana w odcinkach w prasie warszawskiej i kielecko-radomskiej. Ostatni odcinek ukazał się 3 września 1939 r.

"W tym roku kolejny rozdział +Opętanych+ przeczyta Jerzy Radziwiłowicz, który w 2016 r. rozpoczynał festiwalową lekturę powieści" - podkreślił Utkowski.

W trakcie ośmiu festiwalowych dni zaplanowano dwanaście literackich i artystycznych wydarzeń. Wśród nich rozmowy, debaty, koncerty i projekcje filmów. Finał festiwalu odbędzie się w sobotę 16 września podczas Gali Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest debiutującym pisarzom. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2022 r. Ostatecznie nadesłanych zostało 100 książek. Spośród nich kapituła pod przewodnictwem Jerzego Jarzębskiego nominowała do nagrody pięciu autorów.

Wiktoria Bieżuńska została nominowana za książkę "Przechodząc przez próg zagwiżdżę" (wyd. Cyranka), Olga Górska za "Nie wszyscy pójdziemy do raju" (wyd. Drzazgi), Urszula Honek za "Białe noce" (wyd. Czarne), Sabina Jakubowska za "Akuszerki" (wyd. Grupa Wydawnicza Relacja), a Jakub Nowak za "To przez ten wiatr" (wyd. Powergraph).

Laureat otrzyma 40 tys. zł. Nagrody w wysokości 5 tys. złotych otrzymają też wszyscy nominowani. Jurorzy wskażą także pisarza, który w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Organizatorami nagrody i festiwalu są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.