Festiwal Orkiestr Wojskowych- weekend z wojskiem (komunikat)

MON informuje:

15 sierpnia br. (poniedziałek) w Warszawie, o godz. 14.00 na Placu Marszałka J. Piłsudskiego odbędzie się festiwal orkiestr wojskowych państw NATO. Specjalny repertuar zaprezentują muzycy m.in. z Łotwy, Rumunii, Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Warszawy, Poznania, Gdyni, Rzeszowa.

Zapraszamy media. Obsługa medialna wydarzenia za okazaniem legitymacji prasowej. Informacji na temat wydarzenia udziela Jerzy Umel, Centrum Operacyjne MON, tel. 722 389 595

O godz. 13.40 z Placu Zamkowego i spod Pomnika M. Kopernika (ul. Krakowskie Przedmieście) wyruszą: Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej i Orkiestra Wojskowa w Rzeszowie, które przemaszerują na plac marsz. Józefa Piłsudskiego.

Od godz. 14.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w dynamicznych pokazach musztry paradnej, zaprezentują się:

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania;

Orkiestra Gwardii Narodowej z Łotwy;

Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa;

Orkiestra Reprezentacyjnej Sił Zbrojnych Rumunii;

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni;

Orkiestra Wojskowa z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji;

Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

W finale wystąpią wszystkie orkiestry uczestniczące w Festiwalu.

"Weekend z wojskiem" - pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbywają się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.

Święto Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia, upamiętniając zwycięską Bitwę Warszawską 1920 r., stoczoną w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tradycyjnie, jak co roku, w tym dniu o godz. 12.00, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart. Jest to uroczystość symbolicznego zaprzysiężenia wart honorowych, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych do pełnienia służby przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W trakcie uroczystości zostaną oddane salwy armatnie. Całość zwieńczy defilada pododdziałów.

Zapraszamy wszystkich na place miast i miasteczek w dniach 13-15 sierpnia, do lokalnych jednostek wojskowych oraz na skwery, do parków i na ulice. Razem świętujmy święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku.

Na kilkudziesięciu piknikach w całym kraju można zobaczyć sprzęt wojskowy, występy artystyczne oraz porozmawiać z żołnierzami czy złożyć aplikacje do dobrowolnej służby wojskowej w punktach rekrutacyjnych. Nie zabraknie wojskowej grochówki oraz atrakcji dla najmłodszych. Będzie także Wojskowe Kino Plenerowe. W Warszawie piknik odbędzie się 14.08 w niedzielę na błoniach PGE Narodowy a 15.08 przy Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie 3.

Święto Wojska Polskiego 2022 - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.