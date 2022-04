Festiwal Wielkanocny w Warszawie, Radomiu i w Seulu

Wielką pianistykę w ramach 26. Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena prezentuje m.in. James Bartlett, angielski pianista klasyczny, który zagra 6 kwietnia w Warszawie, 8 kwietnia w Radomiu a 7 kwietnia odbędzie się koncert Minosoo Sohn w Seulu relacjonowany na antenie i platformie streamingowej Polskiego Radia.

Elżbieta Penderecka, dyrektor generalna festiwalu szczególną wagę przywiązuje do recitali fortepianowych i zawsze dba o obecność na Festiwalu Wielkanocnym laureatów największych konkursów pianistycznych na świecie. Słuchacze Festiwalu Wielkanocnego mają już za sobą spotkanie z pianistą Yekwonem Sunwoo, który w roku 2017 jako pierwszy muzyk z Południowej Korei został laureatem słynnego międzynarodowego konkursu pianistycznego - Van Cliburn International Piano Competition.

W środę 6 kwietnia w warszawskiej Filharmonii Narodowej wystąpi Martin James Bartlett, który będzie interpretować utwory m.in.: Józefa Haydna XXXI Sonatę fortepianową As-dur Hob XVI; Roberta Schumanna "Widmung"; Richarda Wagnera "Isoldes Liebestod"; Jana Sebastiana Bacha "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ"; Mauricea Ravela "La valse", a także wykona Sonatę fortepianową Es-dur op. 31 nr 3 Beethovena.

Martin James Bartlett jest młodym brytyjskim pianistą klasycznym, który dwukrotnie dotarł do finału klawiszowego konkursu BBC Young Musician of the Year, wygrywając konkurs w 2014 roku. Jego kariera rozwija się błyskotliwie; muzyk koncertuje na całym świecie, nagrywa albumy.

Polska publiczność będzie miała okazję posłuchać jego gry również 8 kwietnia w Radomiu. Pianiście towarzyszyć będzie Radomska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Lukasa Pohunka. W programie koncertu utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Krzysztofa Pendereckiego, Ludwiga van Beethovena.

Martin James Bartlett występuje dzięki uprzejmości Warner Classics - jak zaznaczają organizatorzy Festiwalu Wielkanocnego.

Dzień wcześniej - 7 kwietnia w ramach 26. Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Lotte Concert Hall w Seulu wystąpi południowokoreański pianista Minsoo Sohn z towarzyszeniem Korea National University of Arts Symphony Orchestra pod dyrekcją Chi-Young Chunga. Koncert będzie transmitowany na antenie Polskiego Radia a także - w formie wideo - w internecie. Początek w czwartek o 19.30.

W programie koncertu Gustava Mahlera Adagietto z V Symfonii cis-moll; Ludwiga van Beethovena IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58 oraz VI Symfonia F-dur op. 68 "Pastoralna".

Minsoo Sohn "to artysta, który nadaje muzyce nowe życie, kreuje nowe jej odczytania, zdobywa nowych słuchaczy" - napisał o pianiście "Boston Glob", natomiast "New York Times" nazwał Minsoo Sohna "absolutnym TOPEM światowej pianistyki".

26. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena trwa do 15 kwietnia 2022 r.