Festiwal Wschód Kultury: Inny Wymiar w Białymstoku

Koncerty, wystawy fotografii, pokazy filmowe złożą się na rozpoczynający się 25 sierpnia w Białymstoku festiwal Wschód Kultury/ Inny Wymiar - poinformowali w piątek organizatorzy na konferencji prasowej w Białostockim Ośrodku Kultury.

Wschód Kultury odbędzie się w Białymstoku po raz dziesiąty. Zaplanowano łącznie ok. dwudziestu festiwalowych wydarzeń.

Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki przypomniał, że Wschód Kultury jest przedsięwzięciem trzech miast Polski wschodniej: Rzeszowa, Lublina i Białegostoku organizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Kultury i od początku nawiązuje do idei Partnerstwa Wschodniego.

"Zależy nam na tym, by był to taki festiwal, który stanowi bramę na zachód dla tych wszystkich, którzy funkcjonują w krajach Partnerstwa Wschodniego, za naszą wschodnią granicą, dzięki któremu mogą pokazać się tutaj, na ścianie wschodniej, w Polsce tak naprawdę po to, by później zaistnieć szerzej w Europie" - powiedział na konferencji prasowej Rudnicki.

Festiwal od początku służy prezentacji wielokulturowości, występują artyści z różnych dziedzin sztuki. Nawiązuje do tego także grafika tegorocznej imprezy złożona z różnych figur i kolorów.

"To potwierdza to przenikanie, ten ruch, który się dzieje i w kulturze i w życiu, a w kulturze zauważamy to w szczególności podczas tego projektu. To jest taka mieszanka, która powoduje, że niektóre akcenty są na wierzch bardziej wysuwane, a niektóre tworzą warstwę głębszą" - mówiła dziennikarzom dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury (BOK) Grażyna Dworakowska.

Festiwal rozpocznie się w czwartek 25 sierpnia koncertem Milo Ensemble (Milo Curtisa) w Białostockim Teatrze Lalek, koncertem L.U.C. & Rebel Babel Ensemble w sali kina Forum Białostockiego Ośrodka Kultury oraz wystawą fotografii "Wyśniona historia kina na Podlasiu. Przebudzenie" (Górski i Kaufman Bros&Sistas).

Efektem fotograficznej podróży wzdłuż dawnej polsko-radzieckiej granicy będzie natomiast prezentowana w piątek 26 sierpnia wystawa zdjęć Anny Kłosek "Tam była granica" w BOK/Centrum Ludwika Zamenhofa. Dworakowska powiedziała, że w prezentowanych pracach będzie można zobaczyć jak to miejsce - także w kontekście Ukrainy - wygląda, jak się zmienia, jakie są losy ludzi, zmiany w przyrodzie. Zaplanowano spotkanie z autorką tych zdjęć.

Tego samego dnia odbędzie się także koncert Masala Soundsystem x ShazaLaKazoo w BOK, a późnym wieczorem wystąpią na koncercie muzyki elektronicznej: Jacek Sienkiewicz, Jurek Przeździecki i Dtekk.

Pieśni z pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego zabrzmią na koncercie "Z Lasu. Czas zbiorów" w sobotę 27 sierpnia w Białostockim Ośrodku Kultury.

Festiwal zakończy 28 sierpnia wieczorem koncert plenerowy przy Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku "Kobiety Wschodu III. Future in now".

W ramach festiwalu zaplanowano także zajęcia familijne, spacery edukacyjne, warsztaty z opowiadania historii.

Tegoroczny festiwal Wschód Kultury w Rzeszowie odbył się w czerwcu, w Lublinie - w lipcu.

Na wszystkie festiwalowe przedsięwzięcia wstęp jest bezpłatny.