Fiala: chcemy uniezależnić się od rosyjskich surowców, Polska może nam w tym pomóc

Chcemy uniezależnić się od rosyjskich surowców, Polska może nam w tym pomóc; otworzyliśmy debatę na temat gazociągu Stork II, złożyliśmy ofertę zakupu LNG z polskich terminali - powiedział w piątek w Warszawie premier Czech Petr Fiala.

Szef czeskiego rządu podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim, że dla Republiki Czeskiej bardzo istotne znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

"Jesteśmy krajem, który w niektórych aspektach jest niestety bardzo uzależniony od zaopatrzenia z Rosji. Jesteśmy w ponad 90 procentach uzależnieni od dostaw gazu z Rosji. Chcemy się uniezależnić od paliw kopalnych z Rosji, ale do tego będzie potrzebna nam pomoc innych krajów. Tutaj pomocną dłoń może wyciągnąć do nas Polska" - powiedział Fiala.

Zaznaczył, że wraz z premierem Morawieckim poruszył szereg tematów, "które na przyszłość mogłyby doprowadzić do znalezienia alternatywnych źródeł gazu". "Postanowiliśmy otworzyć debatę na temat gazociągu Stork II. Jest to temat, który kilka lat temu pojawił się w naszych rozmowach. Niestety, tutaj możemy posypać głowę popiołem - my, Czesi - ten temat został troszeczkę zapomniany, ale chcielibyśmy do tego wrócić, wrócić do tematu zbudowania Stork II" - podkreślił premier Czech.

Fiala poinformował też, że zaproponował w imieniu Republiki Czeskiej zacieśnienie współpracy z Polską, jeżeli chodzi o przepustowość terminali LNG, "które planuje Polska zbudować". "Chcielibyśmy nabyć część gazu w ramach tych nowych terminali LNG i złożyliśmy taką ofertę stronie polskiej. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tym temacie" - zaznaczył Fiala.