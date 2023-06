Orlen funduje płatne staże z wodoru

Spośród 30 uczestników pierwszej edycji Akademii Wodoru 5 najlepszych będzie mogło rozpocząć płatny staż w Grupie Orlen - poinformował 26 czerwca koncern. Orlen przypomniał, że celem projektu jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych.

Na inwestycje w wodór Orlen przeznaczy do 2030 r. około 7,4 mld zł.

Zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen do 2030 r., celem koncernu jest wytwarzanie i dostarczanie zero i niskoemisyjnego wodoru jako paliwa alternatywnego dla sektora transportu.

Orlen uruchomi w Europie Środkowej ponad 100 stacji tankowania wodoru.

"63 wykładowców i ekspertów, 8 wybranych lokalizacji w Polsce oraz 30 uczestników, spośród których 5 najlepszych już wkrótce będzie mogło rozpocząć płatny staż w Grupie Orlen - to efekt pierwszej edycji Akademii Wodoru" - ogłosił w poniedziałek Orlen. Podkreślił przy tym, że "celem projektu jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych".

Daniel Obajtek zapowiada już kolejną edycję Akademii Wodoru

Koncern przypomniał, że Akademia Wodoru - Akademia H2 to program edukacyjny skierowany do studentów trzeciego, czwartego i piątego roku oraz absolwentów uczelni wyższych, a głównym jej zadaniem "jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznemu wykorzystaniu". Jak zaznaczono w informacji, na inwestycje w wodór Grupa Orlen przeznaczy do 2030 r. ok. 7,4 mld zł.

- Orlen jest liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Rozwój gospodarki wodorowej jest jednym z filarów strategii koncernu, której celem jest neutralność emisyjna w 2050 r. Żeby efektywnie zrealizować nasze plany potrzebujemy wysoko wykwalifikowanych kadr, stąd pomysł na Akademię H2 - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Obajtek zwrócił uwagę, że "wyjątkowa formuła" Akademii Wodoru "polega na połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi, które dają uczestnikom Akademii możliwość zaznajomienia się z działaniem różnych technologii wykorzystujących wodór". "To podejście sprawiło, że finalnie otrzymaliśmy prace zaliczeniowe na bardzo wysokim poziomie" - dodał. Pogratulował jednocześnie uczestnikom projektu zwłaszcza tym, którzy będą mogli zrealizować swoje pomysły podczas jesiennego stażu w Grupie Orlen.

- Już teraz mogę zapowiedzieć, że po sukcesie pierwszej edycji, planujemy już kolejną - powiedział prezes Orlenu, odnosząc się do kontynuacji Akademii H2.

Orlen wspomniał, że w trakcie pierwszej edycji Akademii Wodoru uczestnicy tego projektu poznali działania instalacji produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu, zarówno związane z produkcją niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru, jak i rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym.

Zajęcia na Akademii H2 odbywały się od marca do czerwca 2023 roku, a udział w nich wzięło 30 osób. Warunkiem ukończenia Akademii H2 - jak wyjaśniono w informacji - "było zrealizowanie autorskich projektów poświęconych technologii wodorowej".

Orlen uruchomi w Europie Środkowej ponad 100 stacji tankowania wodoru

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach powołanej w 2022 r. Mazowieckiej Doliny Wodorowej, programu, który Grupa Orlen realizuje wraz z partnerami, w tym przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, jak Toyota, czy kolejowego - PESA Bydgoszcz oraz z uczelniami wyższymi - Politechnika Łódzką, Politechnika Warszawską i Centrum Badawczym PAN - KEZO.

Koncern podkreślił, że Grupa Orlen "prowadzi wiele zaawansowanych projektów, w których wodór stanowi kluczowy element w realizacji celów zgodnych z założeniami Zielonego Ładu".

"Zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen do 2030 r., celem koncernu jest wytwarzanie i dostarczanie zero i niskoemisyjnego wodoru jako paliwa alternatywnego dla sektora transportu" - zaznaczono w informacji.

Już wcześniej Orlen zapowiedział, że w ramach swych priorytetowych projektów uruchomi w Europie Środkowej ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i towarowego - zarówno drogowego, jak i kolejowego, przy czym mniej więcej połowa lokalizacji znajdzie się w Polsce. "Dostawy wodoru na stacje będą możliwe dzięki wybudowaniu do 2030 r. europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór" - podkreślił koncern.

Zwrócił przy tym uwagę, że "w ważnym dla Grupy Orlen obszarze rafinerii i petrochemii wodór będzie czynnikiem kluczowym, odpowiadającym za dekarbonizację". Proces będzie polegał na optymalnej kosztowo redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru w Grupie Orlen, poprzez m.in. realizację projektów z zakresu wychwytywania, wykorzystania lub magazynowania CO2 w wybranych lokalizacjach.

Równolegle, jak podał Orlen, powstawać będą nowe instalacje produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę zasilaną odnawialnymi źródłami energii oraz instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru, typu waste-to-hydrogen.

Publikując na początku czerwca dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen, koncern zapowiedział, że jego celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. W dokumencie wskazano m.in., że motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest transformacja energetyczna.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.