Finlandia: Parlament za złagodzeniem prawa aborcyjnego

Do przerwania ciąży kobieta nie będzie już potrzebowała opinii dwóch lekarzy. Przed upływem dwunastego tygodnia ciąży, aborcji będzie można dokonać na życzenie kobiety – wynika z nowelizacji przepisów prawa aborcyjnego, którą zatwierdził w środę fiński parlament.

Decyzja parlamentu ma związek z inicjatywą obywatelską podjętą w tej sprawie. W 200-osobowym zgromadzeniu za złagodzeniem przepisów aborcyjnych głosowało 125 deputowanych, przeciw było 41, nieobecnych było 32.

Dotychczasowe przepisy ustanowiono w latach 70., a potrzebę zmiany argumentowano m.in. "prawem kobiet do samostanowienia".

Także po dwunastym tygodniu - w myśl nowelizacji - będzie można dokonać aborcji na życzenie kobiety, jeśli kontynuacja ciąży lub urodzenie dziecka zagrażałoby zdrowiu lub życiu kobiety np. z powodu choroby.

Przeciwni reformie byli przede wszystkim Chrześcijańscy Demokraci (KD) oraz niemal wszyscy posłowie narodowo-konserwatywnej partii Finowie (PS), którzy oczekiwali zaostrzenia przepisów aborcyjnych. "W ciągu 50 lat (tj. w okresie obowiązywania prawa aborcyjnego) w kraju nie narodziło się ok. pół miliona dzieci" - mówił Toimi Kankaanniemi z PS, wskazując na to, że w XXI wieku w Finlandii nie można już mówić, że powodem dla przeprowadzenia aborcji są "kwestie społeczne".

Według danych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) obecnie ponad 96 proc. aborcji dokonuje się właśnie "z powodów społecznych". Komentatorzy wskazują, że prawo kobiety do dokonania aborcji jest ograniczone prawem lekarza do niewydania takiego pozwolenia, a jednocześnie ocena sytuacji i powodów społecznych niekoniecznie należy do kompetencji lekarzy.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami powodem do przerwania ciąży, przed upływem dwunastego tygodnia, może być na przykład "sytuacja rodzinna, finansowa, zawodowa, mieszkaniowa lub plany na przyszłość", a także zdrowie lub wiek kobiety (poniżej 17- lub powyżej 40-roku życia). Prawo do przerwania ciąży ma również kobieta, która urodziła już czwórkę dzieci, albo jest niezdolna do opieki nad dzieckiem lub też wychowanie dziecka może być dla niej zbyt dużym obciążeniem.

"Utrudnianie aborcji nie jest środkiem do zmniejszenie ich liczby, a już w okresie obowiązywania obecnych, ostrzejszych przepisów, liczba aborcji spadła" - argumentowali zwolennicy przeprowadzenia reformy.

Nowe przepisy, zgodnie z propozycją parlamentarnej komisji zdrowia i spraw socjalnych, mają wejść w życie jak najszybciej, ale nie wcześniej niż z początkiem 2023 r., ze względu na konieczność zmiany innych ustaw.

Z Helsinek Przemysław Molik