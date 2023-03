Finlandia: Premier Marin w 83. rocznicę zakończenia wojny zimowej: nasz pokój z ZSRR nie był taki, jakiego oczekiwałaby Ukraina

W poniedziałek minęło 83 lata od zakończenia wojny zimowej. Premier Sanna Mari, która w ostatni piątek złożyła wizytę w Kijowie powiedziała przy okazji rocznicy: nasza walka była równie bohaterska jak wasza (Ukraińców), ale pokój, jaki osiągnęliśmy nie był taki, jakiego oczekujecie.

Jesienią 1939 r. ZSRR zaatakował Finlandię. Finowie obronili niepodległość, ale stracili na rzecz Sowietów, blisko 10 proc. swoich wschodnich terenów rozciągających się od Zatoki Fińskiej przez Karelią aż do Morza Barentsa.

Fińsko-radziecka wojna zimowa, rozpoczęta 30 listopada 1939 r., zakończyła się zawarciem pokoju w Moskwie, który wszedł w życie w południe 13 marca 1940 r. Wspomnienia o wojnie określanej w zbiorowej świadomości Finów jako jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń narodowych, są obecnie - w związku z napaścią Rosji na Ukrainę - żywsze niż jeszcze kilka lat temu.

W różnych częściach kraju, w tym w Helsinkach, odbyły się uroczystości upamiętniające, w których udział wzięli m.in. weterani i przedstawiciele organizacji obronnych.

Trwająca 105. dni wojna zakończyła się "zwycięstwem w wojnie obronnej", ale postanowienia pokoju moskiewskiego były dla Finlandii "miażdżące" - komentuje fińska prasa.

Nawiązała do tego także premier Marin: "Finlandia przeciwstawiła się swojemu agresywnemu sąsiadowi w wojnie zimowej. Nasza walka była równie bohaterska jak wasza (Ukraińców), ale pokój jaki osiągnęliśmy nie był taki, jakiego oczekujecie".

Podkreśliła, że Finlandia ze względu na swoją historię wie, że "wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane". "Byliśmy zbyt osamotnieni w naszej walce i pozostawiono nas takich, gdy pokój nadszedł. Wiemy, że pokój musi przyjść na waszych warunkach, takich jakich chcecie - zwracała się do Ukraińców.

Marin oświadczyła, że wspiera propozycję pokojową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który wymaga m.in. przywrócenia nienaruszalności terytorium oraz wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy.

Na skutek wojny zimowej i rozstrzygnięć pokojowych ok. 400 tys. Finów musiało opuścić swoje domy. Finlandia straciła m.in. dostęp do Morza Barentsa (niezamarzający port w Pieczendze (fin. Petsamo), czy też miasto Wyborg (fin. Viipuri) we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

W kolejnych latach II wojny światowej Finlandia próbowała odzyskać oddane tereny, prowadząc wojnę kontynuacyjną (1941-1944). Korzystała przy tym ze wsparcia III Rzeszy walczącej wówczas przeciwko ZSRR i użyczała wojskom niemieckim część terytorium w Laponii. W wyniku starć z wojskami sowieckimi, życie straciło ponad 90 tys. Finów. Straty rosyjskie - jak podają różne źródła - były wielokrotnie większe.

