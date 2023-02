Finlandia zatwierdzi przystąpienie do NATO bez ratyfikacji Turcję i Węgry

Fiński parlament ma przyjąć ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego zanim protokoły akcesyjne złożone przez Finlandię i Szwecję ratyfikują Turcja i Węgry.

Fiński parlament ma przyjąć ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego zanim protokoły akcesyjne złożone przez Finlandię i Szwecję ratyfikują Turcja i Węgry. Celem jest uchwalenie aktu prawnego pod koniec lutego jeszcze podczas obecnej kadencji parlamentu – wynika ze stanowiska komisji spraw zagranicznych.

"W dalszym ciągu celem jest, aby Finlandia i Szwecja weszły do NATO razem i możliwie jak najszybciej". - oświadczył szef komisji Jussi Halla-aho. Podkreślił, że przystąpienie do Sojuszu jest dla Finlandii "najważniejszym rozwiązaniem w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa od czasów akcesji do UE (w połowie lat 90.), które ma dalekosiężne skutki dla pozycji kraju".

Wybory parlamentarne odbędą się w Finlandii na początku kwietnia, a przerwa w pracach parlamentu rozpocznie się w marcu.

Według opinii komisji spraw zagranicznych przystąpienie kraju do NATO nie wpływa na międzynarodowy status Wysp Alandzkich (zdemilitaryzowanych i autonomicznych), położonych w połowie przeprawy morskiej między Finlandią a Szwecją.

Wcześniej komisja konstytucyjna fińskiego parlamentu przyjęła, że dla zatwierdzenia przez parlament aktu przystąpienia do Sojuszu, wystarczająca będzie zwykła większość. Po przyjęciu ustawy przez parlament, prezydent ma trzy miesiące na jej podpisanie.

Dotychczas 28 spośród 30 krajów NATO (oprócz Turcji i Węgier) ratyfikowało członkostwo Finlandii i Szwecji. W ostatnich tygodniach zaczęto spekulować, że Turcja może ratyfikować jedynie członkostwo Finlandii ze względu na konflikt między Ankarą i Sztokholmem dotyczący Kurdów przebywających w Szwecji.