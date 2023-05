Fiński dyplomata: Finlandia może być bramą do Arktyki, a nawet do Chin

Po wejściu Finlandii do NATO, demilitaryzacja Wysp Alandzkich straciła na znaczeniu, podobnie jak konsulat Rosji w Mariehamn – mówi Alpo Rusi, emerytowany dyplomata i b. doradca prezydenta Finlandii. Podkreśla także nową geopolityczną pozycję Finlandii.

- Wraz z przystąpieniem Finlandii do NATO, obaw o obronę strategicznych Wysp Alandzkich (autonomicznej fińskiej prowincji na Bałtyku) jest coraz mniej, a sytuacja stanie się definitywnie łatwiejsza, gdy także Szwecja wejdzie do NATO - tłumaczy Alpo Rusi, który podczas swojej wieloletniej kariery dyplomatycznej, był m.in. doradcą prezydenta Marttiego Ahtisaariego (laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2008 roku). Rusi pełnił także wysokie stanowisko w strukturach europejskich, działając na rzecz przywrócenia stabilności po wojnie na Bałkanach.

Kontrowersje wokół konsulatu Rosji w fińskim Mariehamn

W Finlandii dyskusja na temat szczególnego statusu Wysp Alandzkich rozpoczęła się po ataku Rosji na Ukrainę, a nabrała tempa po przystąpieniu Finlandii do NATO. W dniu akcesji - 4 kwietnia, zaczęto zbierać podpisy pod obywatelską petycją likwidacji budzącego kontrowersje konsulatu Rosji w stolicy Alandów - Mariehamn.

Według Rusiego ta placówka, ustanowiona po fińsko-sowieckiej wojnie zimowej (1939-1940), która miała być swoistym "punktem kontrolnym", nadzorującym przestrzeganie demilitaryzacji, sama w sobie "łamie" umowę o demilitaryzacji. - Po przystąpieniu do NATO, rola rosyjskiego konsulatu, który i tak nie pełnił swojej funkcji - chyba że wywiadowczą - już się skończyła. Przyszły fiński rząd na pewno zajmie się tą sprawą poważnie, nakreśli za i przeciw - mówi Rusi.

Jednak wszelkie inicjatywy zmiany statusu obszaru - tłumaczy - powinny wyjść od mieszkańców wysp, które mają swoją autonomię. - Zamknięcie konsulatu wydaje się bardziej realistyczne - zaznacza.

Rosyjskie MSZ już zapowiedziało, że będzie się sprawie przyglądać, oczekując przestrzegania przez Finlandię zobowiązań międzynarodowych.

Rusi: Położenie Finlandii jest lepsze, gdy Morze Bałtyckie stało się akwenem NATO

Rusi, który jest także profesorem na litewskim Uniwersytecie w Kownie (VMU), wskazuje również, że wraz z wejściem Finów do NATO, znacząco "poprawiła się pozycja krajów bałtyckich". - Był to jeden z głównych celów dotyczących polityki zagranicznej fińskiej opozycji, dążącej do członkostwa w NATO - tłumaczy.

Ostatnie wybory parlamentarne wygrała liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa, która jako jedyna w Eduskuncie - przed atakiem Rosji na Ukrainę - opowiadała się za NATO.

- Także geopolityczne położenie samej Finlandii jest teraz lepsze, gdy Morze Bałtyckie stało się akwenem NATO - mówi Alpo Rusi, przypominając, że 90 proc. fińskich produktów jest eksportowanych szlakami morskimi. Przewiduje też nowe inwestycje zagraniczne i odrodzenie turystyki azjatyckiej. - Finlandia może stać się także bramą do Arktyki, a nawet do Chin - przekonuje, przestrzegając jednak przed zagrożeniem chińskim wywiadem.

Koalicja Narodowa, która będzie formować nowy fiński rząd, wyszła z inicjatywą powołania centrum, czy też ośrodka eksperckiego NATO ukierunkowanego właśnie na region arktyczny.