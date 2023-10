Firmy przemysłowe stoją przed wielkim wyzwaniem. Na większość czeka nowy obowiązek

- Większość spółek przemysłowych za chwilę będzie podlegała obowiązkowi raportowania swojego śladu węglowego oraz inicjatyw i celów zrównoważonego rozwoju, co jest ogromnym wyzwaniem - mówi WNP.PL Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Dalkia Polska.

Przemysł działa w bardzo niestabilnym otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym i musi je bardzo uważnie obserwować - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Dalkia Polska.

Coraz większy wpływ na działanie przedsiębiorstw mają regulacje wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej - zwraca uwagę rozmówczyni WNP.PL.

To np. dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Pierwsze takie raporty mają zostać złożone w 2025 r. (za rok 2024), w Polsce dyrektywą zostanie objętych ponad 3 tys. firm.

- Jest kilka czynników wpływających na transformację energetyczną polskiego przemysłu. Te motory są różnorodne, tak samo jak różnorodny jest polski przemysł - mówi WNP.PL Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji w Dalkia Polska.

Przemysł ma bardzo niestabilne środowisko zewnętrzne

Ocenia, że przemysł obecnie przypomina start-upy, ponieważ ma bardzo niestabilne środowisko zewnętrzne. Dzisiaj przemysł musi stawiać bardzo mocno na innowacyjność, na skoncentrowanie się na własnej podstawowej działalności. Nie jest to jednak łatwe. Od momentu napaści Rosji na Ukrainę mamy bardzo dynamiczną sytuację na rynkach, w tym trudności związane z przerwaniem lub zakłóceniem łańcuchów dostaw.

Do tego dochodzą zmiany społeczne oraz zmiany w środowisku regulacyjnym, które również jest specyficzne dla każdej branży przemysłowej. Przemysł musi się mierzyć także ze zmianami dotyczącymi gospodarki obiegu zamkniętego.

- To wszystko powoduje, że przemysł powinien się skoncentrować na tym, aby jego działalność produkcyjna była jak najbardziej innowacyjna i sprostała dzisiejszym oczekiwaniom regulacyjnym i społecznym - wskazuje Natalia Stradomska.

To jest jeden obszar, wynikający ze zmian w samym przemyśle. Inny obszar dotyczy zmian w postrzeganiu energii elektrycznej i zaopatrywaniu w media energetyczne.

- Mamy do czynienia z czynnikami ekonomicznymi, ale także z szeroko rozumianą dekarbonizacją, na co wpływ mają kwestie środowiskowe, walka ze zmianami klimatu, zmiana postaw społecznych i zmiana postaw odbiorców produktów przemysłowych. Klienci w coraz większym stopniu oczekują zielonego efektu i zmniejszenia śladu węglowego oraz tego, aby spółka rzeczywiście odchodziła od wykorzystania paliw kopalnych w swojej działalności - dodaje Natalia Stradomska.

Coraz więcej unijnych regulacji. Niektóre firmy już rozpoczęły zmiany

Na początku spółki wykorzystywały dobrowolne inicjatywy takie jak Science Based Targets (SBTi). To międzynarodowe porozumienie, którego celem jest promocja działań zmierzających do ochrony klimatu, w tym do obniżenia śladu węglowego. W jego ramach poszczególne podmioty publikowały swoje dobrowolne cele, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Oprócz tego istotne są wiążące zobowiązania regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej. To np. dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Pierwsze takie raporty mają zostać złożone w 2025 r. (za rok 2024), w Polsce dyrektywą zostanie objętych ponad 3 tys. firm.

Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Inną regulacją jest tzw. dyrektywa due diligence, czyli dyrektywa dotycząca należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (CSDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Wprowadza ona obowiązek należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Ważną regulacją jest także rozporządzenie FSR (Foreign Subsidies Regulation) w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Ma ono wyeliminowanie luki w przepisach regulujących funkcjonowanie jednolitego rynku, tak aby poddać kontroli nie tylko wsparcie przyznawane przez rządy poszczególnych państw członkowskich UE, lecz także to płynące spoza Unii. Efektem ma być uniknięcie nierównościom na rynku.

- Większość spółek przemysłowych za chwilę będzie podlegała obowiązkowi raportowania swojego śladu węglowego oraz swoich inicjatyw i celów zrównoważonego rozwoju, co jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego też wiele spółek przemysłowych antycypuje te zmiany i wyzwania i patrzy na to, jaki jest ślad węglowy w łańcuchu dostaw paliw, energii, ciepła lub gazu, które wykorzystuje. Czy są one zielone, czy też mniej emisyjne oraz jak to zaraportować na koniec dnia - podsumowuje Natalia Stradomska.