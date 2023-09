Firmy rekrutują coraz młodszych studentów. Oto jedna z nich

Powołane tego lata krakowskie biuro konstrukcyjne teamtechnik ma zbliżyć spółkę do zainteresowanych automatyką przemysłową studentów uczelni technicznych. Spółka liczy, że za 2-3 lata trafią oni do jej biura w Skawinie. Już dziś pozwalają spółce na obniżenie kosztów.

Krakowskie biuro teamtechnik ma dać studentom szansę na zdobywanie doświadczenia w tworzeniu konstrukcji mechanicznych już w trakcie studiów.

Firma ma nadzieję pozyskać ich później do pracy w biurach konstrukcyjnych w Skawinie i Ostrowie Wielkopolskim.

Według szacunkowych danych na rynku pracy brakuje nawet 100 tys. inżynierów i techników różnych specjalności - przede wszystkim ekspertów od technologii i automatyzacji.

Nowoczesne technologie w produkcji będą tematem konferencji Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023 r.), towarzyszącej 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex. Trwa rejestracja na to wydarzenie.

Według raportów ManpowerGroup na temat niedoborów talentów, problemy z pozyskiwaniem pracowników z odpowiednimi kompetencjami ma prawie 75 proc. polskich firm. Polski oddział teamtechnik stara się pozyskać ich już na etapie studiów. W Krakowie rozpoczęła działalność kuźnia talentów - system skierowanych do studentów AGH i Politechniki Krakowskiej płatnych staży, które mają ułatwić studentom poznanie firmy i jej specyfiki, a firmie znalezienie nowych konstruktorów do biura w Skawinie.

W tej chwili w centrum pracuje sześciu studentów zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. W praktyce oznacza to, że w okresie wakacyjnym to sześć osób pracujących w pełnym wymiarze godzin, a w czasie roku akademickiego, kiedy pracę trzeba pogodzić ze studiami i studenci pracują tylko w ograniczonym czasie, są to trzy pełne etaty. W biurze jest miejsce dla jeszcze jednego studenta.

Studenci mogą trafić do zespołu już na początkowym etapie nauki. - Stawiamy na studentów już nawet drugiego, trzeciego roku. Kieruje nami przekonanie, że taka osoba, pracując z nami do skończenia studiów, posiądzie niezbędną wiedzę i doświadczenie, by płynnie przejść do głównego biura w Skawinie - zapewnia Karol Pastuszek, Design Department manager w teamtechnik Polska.

Praca studentów odciąża projektantów i zmniejsza poziom outsourcingu

Teamtechnik nie kryje jednak, że ma w tym także inny interes. Praca studentów ma wymierną wartość już dziś. - Oczywiście, jest także aspekt ekonomiczny. Krakowskie biuro już pomogło nam obniżyć koszty detalowania, czyli tworzenia dokumentacji wykonawczej oraz montażowej. To czasochłonne zadania, których tym razem nie musieliśmy zlecać firmom zewnętrznym. Co jeszcze ważniejsze, zwiększyliśmy w sposób zauważalny zdolność przerobową biur konstrukcyjnych w Skawinie i Ostrowie Wielkopolskim. Również dlatego, że dzięki krakowskiej kuźni bardziej doświadczeni konstruktorzy mogą szybciej zakończyć jedno zadanie i dzięki temu sprawniej przejść do następnego. Oznacza to efektywniejszą pracę przy całym projekcie - podkreśla Karol Pastuszek.

Z danych publikowanych przez spółkę Bergman Engineering, która zajmuje się rekrutacją na stanowiska specjalistyczne i inżynierskie, wynika jednoznacznie, że na rynku pracy brakuje przede wszystkim inżynierów, ekspertów od technologii i automatyzacji. Według szacunkowych danych w grę wchodzić może nawet 100 tys. wolnych miejsc pracy dla inżynierów i techników różnych specjalności.

Okaże się, czy powstaną następne biura, czy Kraków będzie eksperymentem

Firma teamtechnik stawia na rozwiązania, których nie ogranicza wyłącznie do studentów. - Chcemy wspierać rozwój osób młodych, jeszcze na etapie szkoły średniej czy studiów i właśnie to jest celem biura krakowskiego. Z drugiej strony cały czas zapraszamy do zespołu inżynierów, specjalistów, ekspertów, którzy będą pomagać nam budować organizację i realizować naszą strategię. I to pewnie nie jest nic nowego, bo sporo przedsiębiorców ma podobne podejście do pozyskiwania talentów. My dokładamy do tego jeszcze kreatywne rozwiązania, jak chociażby postawienie miejsca pracy pod samą uczelnią, żeby było zarówno blisko, jak i wygodnie. Tym samym pokazujemy praktyczny wymiar godzenia nauki z pracą - przekonuje Aleksandra Hankiewicz-Bielawa, HR manager spółki.

Teamtechnik traktuje krakowską kuźnię nieco pilotażowo. W ciągu kilkunastu miesięcy okaże się, czy powstaną następne biura, m.in. na Śląsku, czy też Kraków pozostanie eksperymentem, który może, ale wcale nie musi, przesądzić o realizacji tego projektu w kolejnych uczelniach współpracujących ze spółką. Zwłaszcza że na niektórych prowadzone są już wspólne projekty, tak jak program studiów dualnych na Politechnice Śląskiej.

Teamtechnik Poland, której większościowym właścicielem jest grupa TDJ, to część teamtechnik Group, od 1976 roku dostarczającej rozwiązań z zakresu budowy maszyn dla odbiorców z branż e-mobility, automotive, medtech czy industrial goods.