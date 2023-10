Firmy schylają się po oszczędności, które jeszcze niedawno bagatelizowały

Racjonalne i efektywne gospodarowanie energią w zakładzie przemysłowym jest ważne jak nigdy dotąd. Skończył się czas prostych rozwiązań. I jest to wyzwanie – dla właścicieli fabryk, ale i dla dostawców nowoczesnych rozwiązań, podkreślali uczestnicy konferencji Nowy Przemysł 4.0.

O nowoczesnych rozwiązaniach technologiczno-organizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w nowoczesnej fabryce dyskutowano podczas panelu „Efektywnie i oszczędnie” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Zauważalne jest to, że firmy szukają nawet drobnych oszczędności – podkreślał Marek Zdanowicz, prezes zarządu Dalkia Polska Solutions.

W debacie nie zabrakło wątków dotyczących energochłonności linii produkcyjnych i obniżania kosztów infrastruktury wewnętrznej.

Jak mówili uczestnicy panelu „Efektywnie i oszczędnie” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach, koszty energii są największym kosztem w produkcji.

- Odnosi się to zarówno do budynków przemysłowych, jak i komercyjnych. Widać to potem w osiąganych zyskach poszczególnych firm. Odzwierciedla się to w cenach produktów – mówił Sebastian Brzoza, dyrektor działu aplikacji i wsparcia technicznego w firmie Danfoss Poland.

Przedstawiał też szacunki dotyczące tego, w jaki sposób zysk netto firmy zależy od oszczędności energii.

- Jeżeli jestem w stanie zaprojektować i wybudować układ klimatyzacji tak, że on będzie o 10 proc. bardziej energooszczędny od bardziej klasycznych rozwiązań, to zysk netto firmy jest wyższy o 2 proc. Jeżeli układ jest o 20 proc. bardziej wydajny, to ten zysk jest wyższy o 4 proc. – wyliczał Brzoza i dodał: - Co to jest te 4 proc.? Patrząc na biurowiec średniej wielkości, to te 4 proc. w trzech miesiącach letnich daje 100 tys. złotych. Inwestycja w modernizację bardzo szybko się zwraca.

Sięganie po najdrobniejsze oszczędności, które przyniosą efekty później

To, co jest wyraźnie dostrzegalne, to to, że skończył się czas prostych rozwiązań przy szukaniu oszczędności na energii elektrycznej, podkreślali uczestnicy dyskusji.

- Rynek energii elektrycznej mocno się zazielenił w ostatnim czasie. Obecnie nie jest już dużym problemem zaopatrzyć się w zieloną energię elektryczną. Tych ofert jest sporo. Problemem jest efektywne zarządzanie ciepłem. To jest coś stosunkowo nowego, z czym firmy się nie mierzyły kilka lat temu. Wchodzimy coraz głębiej w optymalizację wielu procesów produkcyjnych. Celem jest znalezienie oszczędności. Zauważalne jest to, że firmy szukają nawet drobnych oszczędności. To, co nie było tematem do dyskusji pięć lat temu, teraz jest powodem do dyskusji i szukania nowych rozwiązań – przekonywał Marek Zdanowicz, prezes zarządu Dalkia Polska Solutions, i tłumaczył, że te nowe rozwiązania dotyczą odzysku ciepła i szeroko pojętej automatyzacji.

W panelu „Efektywnie i oszczędnie” brał udział także Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w LPP. Firma jest obecna na blisko 40 rynkach na świecie i jest właścicielem takich marek odzieżowych jak: Reserved, House, Cropp, Mohito czy Sinsay.

- Mamy 2000 salonów i mamy nadzieję, że kolejnych 500 powstanie w najbliższych 12 miesiącach. Stosujemy w nich urządzenia oparte na telemetrii. Dzięki temu wiemy, gdzie dokładnie są klienci i gdzie trzeba np. podkręcić klimatyzację. Ważna jest także optymalizacja dostaw. To nie jest tak, że w każdym miejscu w Polsce dostarczany jest ten sam asortyment. To potrafi różnić się także na terenie jednego miasta. Tu pomaga nam sztuczna inteligencja, która – w oparciu o dane sprzedażowe – prognozuje, jaki towar my powinniśmy do danego salonu dostarczyć – opisywał pełnomocnik zarządu LPP.

Zamknąć cykl życia betonu… i zarobić. "Nikt nie robi tego w Polsce"

Andrzej Losor reprezentował na konferencji Nowy Przemysł 4.0 spółkę Górażdze Cement. Podczas dyskusji zapowiedział inwestycje spółki, która ma umożliwić pełny odzysk materiału z gruzu budowlanego, a w konsekwencji ponowne jego użycie.

- W listopadzie otworzymy pierwszą w Polsce fabrykę alternatywnych, w pełni wartościowych kruszyw. W ten sposób zamkniemy cykl życia betonu. Jednocześnie zawrócimy frakcję pylistą do cyklu życia cementu. Nikt tego nie robi w Polsce. Prawdopodobnie jest to też pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie – mówił członek zarządu Górażdże Cement.

Firma jest największym producentem cementu w kraju. Proces jego produkcji jest niezwykle energochłonny, a przez to emisyjny.

Abonament tańszy niż zakup. Pora na nowe usługi

Inwestycje firm we własne źródła energii to ogromne koszty. Nie wszystkie są gotowe na tak duże ryzyko inwestycyjne.

- To jest czas na optymalizację całego szeregu usług sieciowych. Chcemy przygotować się do oferowania magazynów energii w ofercie abonamentowej. Nie będzie wymagało to dużych nakładów finansowych od zakładów produkcyjnych. Chcemy dostarczyć takie rozwiązanie – szybko dostarczane magazyny z dużą pojemnością. To pozwoli firmom na obniżenie ryzyka, które wiązałoby się z zakupem własnego magazynu energii – zapewniał Mateusz Pawełczuk, członek zarządu w Re Poweric.

Zobacz relację z panelu „Efektywnie i oszczędnie”, który miał miejsce podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0: