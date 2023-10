Firmy szukają nie tylko pracowników. Ktoś musi ich też skutecznie wyszkolić

DPS Software ma swojej ofercie wiele narzędzi, ale nie tylko. Duży nacisk kładzie także na szkolenia, a to mocno wpisuje się w oczekiwania klientów, dla których wykwalifikowane kadry to coraz większy problem.

DPS Software to firma założona w 1997 r., która jako pierwsza w kraju rozpoczęła dystrybucję specjalistycznego oprogramowania CAD 3D. To pozwoliło jej stać się kluczowym partnerem biznesowym Solidworks w Polsce.

- To, czego nasi klienci i firmy, z którymi podejmujemy współpracę oczekują, to możliwość lepszego wykorzystania maszyn CNC (ang. Computerized Numerical Control, komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi - przyp. red.) i zwiększenie wydajności czy wykorzystanie parku do bardziej skomplikowanych zadań i poszerzenia możliwości produkcyjnych - mówił dyrektor działu rozwiązań CAM w firmie DPS Software Józef Skoworodko.

Z czasem oferta firmy powiększyła się o rozwiązania w obszarze CAD, CAM, CAE, PDM i ERP, a także o sprzęt IT, taki jak stacje robocze, monitory i manipulatory, oraz skanery 3D - to pozwala firmie współpracować z klientami na każdym etapie procesu projektowania, włącznie z analizami inżynierskimi i zarządzaniem dokumentacją.

Oferta DPS Software nie składa się jednak tylko z produktów, ale także usług z nimi związanych. Poza pełnym zakresem oprogramowania Solidworks, DPS Software jest autoryzowanym dostawcą innych narzędzi, takich jak ALPHACAM, SolidCAM, iMold, SWOOD, DraftSight oraz skanery 3D peel3d.

Ponadto firma świadczy usługi wdrożeniowe i szkolenia. Jak zauważył Józef Skoworodko, zasoby ludzkie w firmach, z którymi współpracuje DPS Software, jeden z wystawców targów Toolex w Katowicach, są dużym wyzwaniem - wskazał tu rotacje pracowników czy chęć pozyskania kolejnych, bardziej wykwalifikowanych osób.

- Kiedyś pracodawcy często liczyli, że pracownik nauczy się we własnym zakresie. Teraz coraz częściej widzimy, że czas wdrożenia jest istotny i firmy dużo inwestują w szkolenie pracowników, żeby byli jak najbardziej efektywni w jak najkrótszym czasie - podsumował Skoworodko.