Flota Czarnomorska przedkłada unikanie zagrożenia nad ataki

Rosyjska Flota Czarnomorska przedkłada unikanie zagrożenia dla swoich jednostek nad operacje ofensywne i z tym zapewne jest związane wyjście w morze jej okrętów - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że 11 stycznia grupa co najmniej 10 okrętów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej opuściła bazę marynarki wojennej w Noworosyjsku.

"Biorąc pod uwagę rodzaj i liczbę jednostek wychodzących w morze w tym samym czasie, działanie to jest prawdopodobnie rozproszeniem floty w odpowiedzi na konkretne zagrożenie dla Noworosyjska, które Rosja uważa za zidentyfikowane. Mało prawdopodobne jest, aby rozmieszczenie oznaczało przygotowanie do nietypowych uderzeń wystrzeliwanych z morza pocisków krążących. Jest wysoce mało prawdopodobne, że flota przygotowuje się do operacji desantowych. Flota Czarnomorska w dużej mierze pozostaje unieruchomiona przez postrzegane zagrożenia ze strony Ukrainy i nadal przedkłada ochronę własnych sił nad operacje ofensywne lub patrolowe" - napisano.