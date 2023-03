Fogiel: Będziemy dążyć do stabilnej większości

Wolelibyśmy mieć stabilniejszą większość, np. z 15 posłami więcej. I do tego będziemy dążyć w wyborach – powiedział poseł PiS, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel .

Radosław Fogiel, który w rozmowie z "Rzeczpospolitą" został zapytany o to, czy spodziewał się tak wielu odpowiedzi pytając młodych na TikToku, dlaczego nie lubią PiS-u zaznaczył, że "wiele odpowiedzi nie odbiega od standardu, który słyszymy z ust polityków opozycji".

"Znaczna część zarzutów jest bardzo łatwa do odparcia. Zapraszamy młodych ludzi do wyjścia z bańki i do przedstawienia argumentów. Nie mam nic przeciwko temu, żeby nasza konkurencja poprawiała sobie samopoczucie, twierdząc, że PiS nie wie, co robi. Im lepsze samopoczucie naszej opozycji, tym łatwiejsza nasza robota jesienią. Zadając kontrowersyjne pytanie, spodziewaliśmy się takiej reakcji. Jeśli ktoś myśli, że oczekiwaliśmy pochwał, to - oględnie mówiąc - do najbystrzejszych nie należy. Konto PiS-u na TikToku jest dość młode, a ten film w niecałą dobę wygenerował 160 tys. odsłon i kilka tysięcy komentarzy" - powiedział Fogiel.

Pytany o to, kiedy do objazdu po Polsce wróci prezes Kaczyński, odpowiedział, że "jest to kwestia kilku tygodni".

Odnosząc się z kolei do pytania o to, czy jest już decyzja ws. współpracy z Solidarną Polską i innymi partiami, podkreślił, że zakładana jest taka formuła jak obecnie. "Szczegóły będą wykuwać się w toku rozmów. Zobaczymy, jakie będą oczekiwania naszych koalicjantów. Naturalnie my też mamy swoje wymagania i limity" - zaznaczył.

Pytany o to, czy układ list będzie podobny do tego z 2019 r. odpowiedział: "W 2019 r. byliśmy bardzo wdzięczni Polakom, że po raz drugi powierzyli nam rządy. Ale jak ktoś stawia sobie ambitne cele, to nietrudno o niedosyt. Wolelibyśmy mieć stabilniejszą większość, np. z 15 posłami więcej. I do tego będziemy dążyć w wyborach".