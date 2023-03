Fogiel dla "Rzeczpospolitej": w wyborach będziemy dążyć do stabilnej większości

Wolelibyśmy mieć stabilniejszą większość, np. z 15 posłami więcej. I do tego będziemy dążyć w wyborach – mówi w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą" poseł PiS, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel .

Radosław Fogiel, który w rozmowie z "Rzeczpospolitą" został zapytany o to, czy spodziewał się tak wielu odpowiedzi pytając młodych na TikToku, dlaczego nie lubią PiS-u zaznaczył, że "wiele odpowiedzi nie odbiega od standardu, który słyszymy z ust polityków opozycji".

"Znaczna część zarzutów jest bardzo łatwa do odparcia. Zapraszamy młodych ludzi do wyjścia z bańki i do przedstawienia argumentów. Nie mam nic przeciwko temu, żeby nasza konkurencja poprawiała sobie samopoczucie, twierdząc, że +PiS nie wie, co robi+. Im lepsze samopoczucie naszej opozycji, tym łatwiejsza nasza robota jesienią. Zadając kontrowersyjne pytanie, spodziewaliśmy się takiej reakcji. Jeśli ktoś myśli, że oczekiwaliśmy pochwał, to - oględnie mówiąc - do najbystrzejszych nie należy. Konto PiS-u na TikToku jest dość młode, a ten film w niecałą dobę wygenerował 160 tys. odsłon i kilka tysięcy komentarzy" - powiedział Fogiel.

Pytany o to, kiedy do objazdu po Polsce wróci prezes Kaczyński, odpowiedział, że "jest to kwestia kilku tygodni".

Odnosząc się z kolei do pytania o to, czy jest już decyzja ws. współpracy z Solidarną Polską i innymi partiami, podkreślił, że zakładana jest taka formuła jak obecnie. "Szczegóły będą wykuwać się w toku rozmów. Zobaczymy, jakie będą oczekiwania naszych koalicjantów. Naturalnie my też mamy swoje wymagania i limity" - zaznaczył.

Pytany o to, czy układ list będzie podobny do tego z 2019 r. odpowiedział: "W 2019 r. byliśmy bardzo wdzięczni Polakom, że po raz drugi powierzyli nam rządy. Ale jak ktoś stawia sobie ambitne cele, to nietrudno o niedosyt. Wolelibyśmy mieć stabilniejszą większość, np. z 15 posłami więcej. I do tego będziemy dążyć w wyborach".