Fogiel: Droga do uzyskania reparacji od Niemiec będzie długa i wyboista

Ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł

Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek (1 września) zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów.

"Zrobiliśmy pierwszy, bardzo ważny krok. To są fakty, to jest prawda historyczna. To coś, co nie powinno wzbudzać wątpliwości w żadnym Polaku" - mówił Fogiel pytany o zaprezentowany dokument.

Dopytywany o komentarz rzecznika niemieckiego MSZ, iż sprawa reparacji dla Polski została zamknięta, Fogiel powiedział: "Droga będzie długa, wyboista, usłana protestami Niemców i wykorzystaniem wszystkich wpływów i zasobów, którymi dysponują, ale to nie znaczy, że nie należy nią podążać".

Zapytano też Fogla o opinie niektórych polityków opozycji, którzy stwierdzili, że temat reparacji jest zamknięty czy - jak mówił szef PO Donald Tusk i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty - że PiS nie chodzi o reparacje wojenne od Niemiec, tylko o kampanię polityczną w Polsce.

"Budzi tylko zdumienie, że niektórzy w tak otwarty sposób, zamiast stanąć murem za polskim interesem, są adwokatami innej sprawy" - odparł rzecznik PiS.

Raport dot. reparacji wojennych składa się z trzech tomów

Raport dot. reparacji wojennych zaprezentował poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) przewodniczący rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, który kierował też funkcjonującym w poprzedniej kadencji Parlamentarnym Zespołem ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy jest opracowaniem, w którym została podjęta próba opisu i oszacowania strat materialnych i niematerialnych, jakie poniosła Polska podczas II Wojny Światowej, drugi zawiera dokumentację fotograficzną, a trzeci listę miejsc zbrodni, która została opracowana i przygotowana na bazie badań prowadzonych przez kilkadziesiąt lat przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.