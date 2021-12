Fogiel: Kołodziejczak jawi się jako kontestator obecnego porządku politycznego, a był radnym powiatowym z list PiS

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak jawi się jako kontestator obecnego porządku politycznego, a na swój zjazd zaprasza kontrowersyjną, lewacką influencerkę, był również kiedyś radnym powiatowym z list Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w niedzielę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Podczas sobotniej konwencji programowej Agrounii lider ugrupowania Michał Kołodziejczak powiedział, że "Marszałek Piłsudski mówił, że k***y i złodziei trzeba pogonić, i ich po prostu pogonimy, obecni politycy to banda złodziei, która ukradła nam to, co najcenniejsze - nadzieję".

Sprawę komentowali politycy w programie emitowanym w niedzielę w Polsat News. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że "duża część osób, które wczoraj były na zjeździe Agrounii, to osoby szczerze zatroskane o los polskiej wsi".

"Niestety może dały się omamić cynicznemu karierowiczowi, który próbuje się na ich plecach dostać do polityki. Pan Kołodziejczak był kiedyś radnym powiatowym z list Prawa i Sprawiedliwości, zobaczył, że tutaj kariery nie zrobi, bo być może stawiamy w PiS na nieco inny typ polityka, więc postanowił iść inną ścieżką" - zaznaczył.

"Tutaj się jawi jako kontestator obecnego porządku politycznego, a na swój zjazd zaprasza kontrowersyjną, lewacką influencerkę, która jeszcze niedawno lansowała się, nagrywając na instagramie filmiki, gdzie chodziła po lesie i szukała rzekomych, nieistniejących uchodźców" - zwrócił uwagę poseł PiS.

Pytany o kim mówi, odparł, że o Mai Staśko. "Dość głośna postać na celebryckiej lewicy i ona była na zjeździe u pana Kołodziejczaka" - zauważył Fogiel.