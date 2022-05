Fogiel: liczę, że kompromis ws zmian w ustawie o SN jest w zasięgu ręki

Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku; w czwartek powinno odbyć się kolejne posiedzenie komisji sprawiedliwości ws. projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym; liczę, że kompromis w tej sprawie jest w zasięgu ręki - powiedział w środę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

We wtorek odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, podczas którego rozmawiano m.in. o zmianach w ustawie o SN. Pracuje nad nimi sejmowa komisja sprawiedliwości, która jako wiodący przyjęła projekt prezydenta Andrzeja Dudy, do którego krytycznie podchodzi jednak Solidarna Polska. Na czwartek zaplanowane jest kolejne posiedzenie komisji ws. tego projektu.

Fogiel został zapytany w radiu Plus, czy po wtorkowym spotkaniu jest kompromis w sprawie zmian w SN. "Rozmowy były o różnych sprawach, głównie dotyczących przyszłości, planów legislacyjnych. Rzeczywiście pojawił się tam też temat reformy wymiaru sprawiedliwości w tym jej wymiarze sądownictwa dyscyplinarnego" - powiedział wicerzecznik PiS.

"Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Jutro powinna odbyć się kolejna komisja sprawiedliwości. Jej przewodniczący poseł Marek Ast czekał, bo miał sygnały, że trwają rozmowy między różnymi zainteresowanymi stronami. Więc liczę, że tutaj ten kompromis jest w zasięgu ręki" - powiedział Fogiel.

Na pytanie, czy podczas wtorkowego spotkania zapadały jakieś uzgodnienia ws. kwestii przewidzianego w prezydenckim projekcie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", któremu sprzeciwia się Solidarna Polska, Fogiel odparł, że "wnioski w tej kwestii są optymistyczne". "Konkretnych zapisów, oczywiście w takim formacie spotkania nikt tam nie ustalał, ale rozmowy były dobre" - dodał.

Zaznaczył, że nie chce niczego przesądzać, bo "polityka lubi nas zaskakiwać" i zupełnie pewny będzie, gdy dojdzie do głosowania w Sejmie w sprawie projektu zmian w SN. "Ale zakładam, że są duże szanse na to, że na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu 25-26 maja będziemy nad tym pracować" - powiedział Fogiel.

Komisja sprawiedliwości rozpoczęła prace nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". To ostatnie rozwiązanie od początku krytykuje Solidarna Polska.

W poniedziałek szef SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że ws. "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", prowadzone są intensywne negocjacje, a jego ugrupowanie chce rozwiązań, które nie spowodują zapaści w polskim sądownictwie. Ocenił wówczas, że jest blisko porozumienia.

Według wstępnego porządku obrad, który znajduje się na stronie Sejmu, posłowie mają się zająć projektem ustawy o SN na posiedzeniu 25-26 maja.