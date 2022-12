Fogiel: liczę, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, że przymiotnik "zjednoczona" jest nieprzypadkowy

Mam nadzieję, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, że przymiotnik "zjednoczona" jest nieprzypadkowy; jesteśmy sprawni i efektywni, kiedy jesteśmy zjednoczeni - mówił w czwartek szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

Posłowie w czwartek mają się zająć projektem nowelizacja ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jest on, jak mówili na konferencji we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek, efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta oświadczył w środę wieczorem, że SP będzie przeciwna temu projektowi. Dodał, że proponowane rozwiązania m.in. mogą doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie".

Fogiel pytany w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o deklaracje koalicjantów ocenił, że nie jest ona dobra. Jak zaznaczył, nie chce prowadzić korespondencyjnego sporu z Solidarną Polską przez media.

Dopytywany czy wobec takiego stanowiska Solidarna Polska pozostanie w koalicji aż do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych odpowiedział: "Mam nadzieję, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, że ten przymiotnik +zjednoczona+ jest nieprzypadkowy". "Wtedy jesteśmy sprawni, efektywni, kiedy jesteśmy zjednoczeni, ale to moja opinia, mam tylko nadzieję, że inni ją podzielają" - dodał polityk PiS.

Fogiel został też zapytany czy PiS liczy np. na głosy Lewicy - jeśli chodzi o głosowanie nad projektem dotyczącym SN. "Liczymy przede wszystkim na racjonalne podejście wszystkich sił sejmowych, niezależnie czy to w opozycji, czy w koalicji rządzącej - na racjonalną debatę" - powiedział. "Dzisiaj prezentujemy rozwiązanie, które ma ten walor, że KE przyjęła stanowisko, że po jego uchwaleniu wypłaci pieniądze z KPO" - zaznaczył.

Podkreślił też, że ta nowelizacja nie idzie na tyle daleko, aby tworzyć zagrożenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. "Równocześnie uważamy, że warto zrobić wszystko - w ramach konstytucyjnych i traktatowych - żeby te pieniądze do Polski trafiły i żeby ten spór z Komisją uciąć czy przynajmniej ograniczyć" - dodał.

Fogiel odniósł się też do pytania o zaplanowane na czwartek oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, który ma przedstawić stanowisko ws. projektu o SN.

"Z tego co wiem przedstawiciele rządu, w tym chyba nawet pan premier rozmawiali, byli w kontakcie z panem prezydentem, przedstawiali te propozycje" - mówił.

Fogiel stwierdził też, że kompromis z KE wywołał szok u szefa PO Donalda Tuska. "Jest dzisiaj w szoku, jakby dostał obuchem między oczy, bo on cały czas forsował tę narrację, że pieniądze przyjdą do Polski dopiero jak wygra PO" - zauważył.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Projekt przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem tego roku. Ma ona w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy.

Obecnie wniosek może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego. Zgodnie z proponowanymi zmianami test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że jego ugrupowaniu zależy, aby możliwie szybko przeprocedować projekt noweli ustawy o SN, abyśmy "mogli przystąpić do złożenia wniosku o wypłatę środków z KPO". "Mamy wstępne zapewnienia komisarza sprawiedliwości UE, że przyjęcie tych rozwiązań otworzy KPO dla Polski" - dodał Bochenek.

W czwartek Sejm rozpocznie kolejne, 69. posiedzenie, poświęcone przede wszystkim projektowi ustawy budżetowej na 2023 r. Jednak oprócz budżetu posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o SN, autorstwa PiS. Rozpocząć ma się ono o godz. 16.30. Drugie czytanie zaplanowano na wtorek, 20 grudnia.