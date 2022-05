Fogiel: mam nadzieję, że projekt o SN trafi dziś pod głosowanie

Mam nadzieje, że projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym trafi dziś pod głosowanie. Jestem tutaj optymistą, ale oczywiście kropkę nad i postawi Prezydium Sejmu, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone - powiedział w czwartek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Na antenie Polskiego Radia 24 Radosław Fogiel był pytany, czy podczas obecnego posiedzenia Sejmu dojdzie do głosowań nad prezydenckim projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nad poselskim projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów.

"Jesteśmy jeszcze cały czas na etapie prac. Jak pokazała sejmowa Komisja Sprawiedliwości, te rozmowy, dyskusje, zwłaszcza jeśli chodzi o prezydencki projekt, cały czas się jeszcze toczyły pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Pałacem Prezydenckim a większością parlamentarną" - mówił Fogiel. Jak przypomniał, na czwartek na godzinę 19 są zaplanowane głosowania w Sejmie. "Mam nadzieje, że te projekty pod głosowania trafią. Jestem tutaj optymistą, ale oczywiście kropkę nad i postawi Prezydium Sejmu, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone" - zaznaczył polityk.

Wicerzecznik PiS był także pytany w kontekście polskiego KPO, czy podstawowe rozwiązania przyjęte w projektach o SN są uzgodnione z Komisją Europejską. "Krajowy Plan Odbudowy został wzięty na zakładnika przez Komisję Europejską z powodów czysto politycznych, bo nie było żadnych przesłanek merytorycznych, kwestii wątpliwych, które miałyby powodować, że nasz Krajowy Program Odbudowy nie został przyjęty" - podkreślił Fogiel.

Przypomniał, że negocjacje były toczone przez stronę rządową, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z zespołem utworzonym przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. "Zakończyły się te rozmowy, czekamy teraz na oficjalne zakończenie procedury poprzez akceptację" - zaznaczył. Jednocześnie zastrzegł, że "parlament jest niezależny, decyduje o polskim prawie". "Oczywiście bierzemy pod uwagę warunki zewnętrzne, ale ostatecznie to polski parlament decyduje o tym, jaki będzie kształt ustaw z niego wychodzących" - dodał polityk PiS.

Dopytywany, czy jest szansa, że Ursula von der Leyen, kiedy przyjedzie do Warszawy 2 czerwca, ogłosi oficjalnie akceptację KPO, Fogiel powiedział, że bardzo by się cieszył, gdyby doszło do ogłoszenia "po pierwsze akceptacji KPO, a po drugie do szybkiego uruchomienia tych środków, bo pamiętajmy, że po zaakceptowaniu planu rozpocznie się wypłata pieniędzy".

Fogiel był też pytanym, czy przepadnie wniosek opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, którym Sejm zajmie się w czwartek. "Naturalnie, tak jak wszystkie inne wnioski o wotum nieufności, które do tej pory uzasadniał szef KO Borys Budka, bo kilka ich było" - ocenił polityk PiS. Zapewnił, że "Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie, jest stabilna, to się potwierdza z głosowania na głosowanie".