Fogiel: Morze Bałtyckie staje się morzem NATO-wskim

Morze Bałtyckie staje się de facto morzem NATO-wskim - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany o zgodę na członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO. To rzeczywiście wielka zmiana dla Sojuszu i przede wszystkim bardzo ważna, ogromna zmiana dla Polski i dla krajów naszego regionu - dodał.

We wtorek na konferencji prasowej w Madrycie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK. Dodał, że Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. Dodał, że w środę przywódcy państw NATO podejmą oficjalną decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w NATO.

W Radiu ZET rzecznik PiS był m.in. pytany o znaczenie zgody na członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO i o to, czy "paradoksalnie ojcem tego sukcesu jest Władimir Putin. "To jest rzeczywiście duża rzecz. Widziałem już komentarze, być może lekko przesadzone, chociaż z drugiej strony, jeśli chodzi o zmianę układu sił czy zmianę sojuszy, to jest to jedno z ważniejszych wydarzeń XXI wieku z punktu widzenia światowej polityki i światowego bezpieczeństwa" - podkreślił Fogiel.

Podkreślił również, że "Morze Bałtyckie staje się de facto morzem NATO-wskim". Przypomniał, że "te kraje przez lata twierdziły, że zachowują neutralność, odrębność od NATO". "Finlandia, która nie ze swojej winy, ale przez lata istnienia Związku Sowieckiego, była jednak krajem sfinlandyzowanym właśnie" - dodał.

"To jest rzeczywiście wielka zmiana dla Sojuszu i przede wszystkim bardzo ważna, ogromna zmiana dla Polski i dla krajów naszego regionu, bo obecność NATO będzie zwiększona" - podkreślił Fogiel. "Czy ojcem sukcesu jest Władimir Putin? Cóż, akcja powoduje relację" - zaznaczył.