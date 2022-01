Fogiel: musimy twardo pokazywać Rosji, że odpowiedź świata zachodniego będzie bardzo mocna i jednoznaczna

Rozważane są różne scenariusze, przygotowujemy się również do tych mniej optymistycznych, licząc jednak, że to jest blef ze strony Władimira Putina; musimy twardo pokazywać Rosji, że odpowiedź świata zachodniego będzie bardzo mocna i bardzo jednoznaczna - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wicerzecznik PiS w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o sytuację wokół Ukrainy i o to jakiej pomocy powinniśmy udzielać temu krajowi.

Fogiel wyraził nadzieję, że do inwazji Rosji na Ukrainę nie dojdzie i do tego zmierzają działania zarówno Polski jak i naszych sojuszników. "Musimy twardo pokazywać Rosji, że odpowiedź świata zachodniego, NATO i UE będzie bardzo mocna i bardzo jednoznaczna" - mówił.

Jak dodał, cieszy też to, że w Brukseli trwają prace nad potencjalnym zestawem sankcji na Rosję, gdyby cokolwiek miało się wydarzyć. "Polska odpowiedź będzie oczywiście odpowiedzią uzgodnioną z sojusznikami. Jesteśmy częścią NATO i tutaj NATO w pierwszej kolejności, oczywiście z polskim udziałem, musi być tą instytucją, tym sojuszem, który będzie podejmował decyzje" - mówił polityk PiS.

Fogiel przyznał jednocześnie, że jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie rozważane są różne scenariusze. "Przygotowujemy się również do tych mniej optymistycznych, licząc jednak, że to jest blef ze strony Władimira Putina, że to jest próba uzyskania jakiś ustępstw" - zaznaczył.

Dopytywany czy jeśli wybuchnie wojna jesteśmy przygotowani na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, Fogiel zwrócił uwagę, że Polska przyjęła "setki tysięcy ukraińskich obywateli, część o statusie uchodźcy, część po prostu jako imigrantów". "Ale przecież nikt nie ukrywa, że zdecydowana większość tej migracji spowodowana była aneksją Krymu, tym co się działo na wschodniej Ukrainie. Jako państwo, będziemy nasze sąsiedzkie zobowiązania wypełniać, to oczywiste" - zapewnił wicerzecznik PiS.

Polityk PiS był też pytany o zachowanie Niemiec wobec kryzysu na Ukrainie. Zdaniem Fogla, rzeczywiście postawa niemieckiego rządu, zarówno obecnego jak i poprzedniego, "taka bardzo twarda i niezmienna decyzja, żeby nie sprzedawać, nie zapewniać Ukrainie broni defensywnej, czyli służącej do obrony, jest niepokojąca".

"To w połączeniu z polityką energetyczną Niemiec, z ich pomocą Rosji w kwestii transportu gazu do Europy Zachodniej, do tworzenia tej pętli uzależniającej jest niepokojące. Na szczęście zdecydowana większość partnerów NATO ma inny pogląd na tę sprawę. Tutaj należy wywierać presję również w ramach NATO, w ramach samego Sojuszu, że nie może być wyłomu" - powiedział Fogiel.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie przy ukraińskiej granicy przez Rosję około 100 tys. żołnierzy ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

Zwołanie na piątek Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w poniedziałek w międzynarodowych konsultacjach ws. sytuacji wokół Ukrainy i na wschodniej flance NATO. W poniedziałek wieczorem odbyła się, w formie wideokonferencji, rozmowa prezydenta USA Joe Bidena z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz przywódców Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, UE i NATO.