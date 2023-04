Fogiel: na posiedzeniu rządu w przyszły wtorek propozycja legislacyjna MRiRW w sprawie zboża

Na posiedzeniu rządu w przyszły wtorek minister rolnictwa Robert Telus przedstawi propozycję legislacyjną, dotyczącą problemu zboża - mówił we wtorek w Polsat News szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) był pytany we wtorek w Polsat News o decyzje dotyczące wstrzymania importu zboża z Ukrainy.

"Prawo europejskie daje możliwość w określonych sytuacjach, dotyczących również bezpieczeństwa, wstrzymania transportu towarów i taką decyzję podjęliśmy" - powiedział Fogiel.

Zapewnił, że rozmowy z Ukrainą w sprawie rozwiązania tego problemu idą "przyzwoicie" i "porozumienie zostanie zawarte".

"Z naszymi ukraińskimi partnerami rozmawiamy, dojdziemy do porozumienia i to, że na odcinku zbożowym jest taka sytuacja nie zmienia naszego wsparcia, ani wojskowego, ani humanitarnego, ani medycznego, ani naszego wsparcia politycznego dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej" - zadeklarował szef komisji spraw zagranicznych. "Jestem przekonany, że tak jak do tej pory nie było drugiego takiego kraju i drugiego takiego rządu, który tak by mocno wspierał Ukrainie, tak nic nie zmieni" - dodał.

Fogiel został też zapytany, kiedy zapowiedziane podczas sobotniej konwencji w Łysem decyzje przełożą się na konkrety legislacyjne. "Nie dzisiaj w południe, tylko w przyszły wtorek, na najbliższym posiedzeniu rządu będzie przygotowana propozycja legislacyjna ze strony ministra rolnictwa i wszystko będzie jasne" - zapowiedział Fogiel.

Mówił, że na na pewno należy dywersyfikować sposoby zagospodarowania zboża. "Silosy to jest jedno, druga rzecz, chcemy zwiększyć możliwości przechowywania zboża, stąd zapowiedź budowy silosów z uproszczoną procedurą, jeśli chodzi o pozwolenie. Część tego zboża kupi RARS w ramach rezerw strategicznych, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to zboże z Polski wyjechało" - podkreślił Fogiel. Dodał, że "około 4 milionów ton musi wyjechać z kraju".

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego. Prezes PiS poinformował ponadto na konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.