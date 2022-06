Fogiel: nagrania z Inowrocławia dowodzą, że wielokrotnie odmawiano wykonania poleceń policji

Policjant w Inowrocławiu skorzystał z przewidzianej prawem formy przymusu bezpośredniego; nagrania dowodzą, że wielokrotnie odmawiano wykonania poleceń policji, nie mówiąc już o obrażaniu funkcjonariusza publicznego - powiedział we wtorek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Politycy PiS - rzecznik tej partii Radosław Fogiel oraz sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski - pytani byli podczas wtorkowej konferencji prasowej o incydent z użyciem gazu przez policję w Inowrocławiu.

"Nie nazwałbym tego incydentem. Myślę, że należy mówić - i takie jest stanowisko przecież MSWiA, wyraził je minister Mariusz Kamiński - o policjancie, który w sytuacji niestosowania się do wydawanych poleceń skorzystał z przewidzianej prawem formy przymusu bezpośredniego" - odpowiedział Fogiel.

Jak zauważył, "to wszystko jest zapisane w ustawie o Policji bardzo dokładnie". "W zasadzie to wszystko, co tam się działo, są nagrania, nawet nagranie samego poszkodowanego jasno dowodzi, że wielokrotnie odmawiano wykonania poleceń policji, nie mówiąc już o obrażaniu funkcjonariusza publicznego" - powiedział Fogiel.

Do interwencji doszło w niedzielę, po zakończeniu spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami partii. Zabezpieczająca wydarzenie policja użyła gazu pieprzowego wobec protestujących przeciwników PiS. Wcześniej obecny na miejscu reporter PAP obserwował wulgarne wymiany zdań pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami partii rządzącej. Nagrania tej sytuacji, które trafiły do sieci, wywołały kontrowersje i oburzenie posłów opozycji.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się we wtorek do sprawy ocenił, że stanowcza reakcja policjanta w Inowrocławiu była uzasadniona i zrozumiała. Jak podkreślił, znieważenie policjanta jest przestępstwem i nie może być zgody na atakowanie funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz oświadczyła w poniedziałek, że w Inowrocławiu obrażano policjantów wulgaryzmami i nie reagowano na ostrzeżenia o użyciu gazu. W ocenie policji zabezpieczony materiał z kamery funkcjonariusza nie pozostawia wątpliwości co do działań policjantów.

Oświadczenie w tej sprawie wydał w poniedziałek prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Poinformował, że złożył w poniedziałek wniosek do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu w związku z tymi wydarzeniami. Brejza napisał m.in., że używanie wulgaryzmów nie jest godne pochwały, ale jego zdaniem "takie działanie zamaskowanego funkcjonariusza Policji, może nosić znamiona złamania prawa przez przekroczenie posiadanych uprawnień.

"Myślę, że można tu zacytować słowa Donalda Tuska wypowiedziane na święcie Policji kilka lat temu. Cytuję z pamięci, więc pewnie nie będzie to dokładnie, w każdym razie: każdy, kto podniesie rękę na policjanta, zostanie ukarany, mówił Donald Tusk do policjantów, wiedzcie, że nie jesteście sami i że państwo was nie zostawi" - mówił we wtorek rzecznik PiS, odnosząc się do sprawy.

Fogiel powtórzył, że w ustawie o Policji "jest mowa w bardzo jasny sposób o odmowie wykonania poleceń policjanta wykonującego obowiązki". "Czego dziś byliśmy na przykład świadkami w przypadku jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej, słynnego Franciszka +Pędziwiatra+ Sterczewskiego" - dodał biorący udział w konferencji sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski stwierdził, że poseł KO "tak się rozpędził, że chyba na piwo pojechał przed obiadem, z tego co słyszeliśmy i jest to dosyć nietypowa forma reklamowania aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze". "Z tego co wiem, pan poseł odmówił badania na zawartość alkoholu we krwi. Prawdopodobnie będzie skierowany wniosek o uchylenie immunitetu i będziemy o tym immunitecie w Sejmie decydować" - powiedział polityk PiS. "W przypadku osób, które prowadzą +pod wpływem+, a tak to można nazwać, tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej" - podkreślił.

Z poniedziałku na wtorek w nocy policjanci interweniowali wobec posła jadącego rowerem ulicą Głogowską w Poznaniu. Policjanci wyczuli od rowerzysty woń alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. "Mężczyzna wówczas okazał legitymację poselską, odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, powołując się na immunitet" - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Radio RMF FM podało, że rowerzystą tym był poseł KO Franciszek Sterczewski. Potwierdziły to nagrania z interwencji, które opublikował portal tvp.info. We wtorek po południu Sterczewski przeprosił na Twitterze za swoje zachowanie i zapowiedział wpłacenie w ramach zadośćuczynienia 5000 zł na pomoc ofiarom wypadków. "Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy" - napisał poseł KO.