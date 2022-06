Fogiel o konwencji: ruszamy w Polskę; przed nami wiele rozmów

Prezes Jarosław Kaczyński będzie mobilizował nasze struktury do jeszcze cięższej pracy. Ruszamy w Polskę, przed nami wiele rozmów z Polakami - mówił PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przed rozpoczęciem konwencji partii. Prezes podsumuje też nasze dotychczasowe osiągniecia i przedstawi plany partii - dodał.

W sobotę o godz. 11 w podwarszawskich Markach rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości podczas której głos zabierze lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

"Dokona podsumowania naszych dokonań na rok przed wyborami, a także przedstawi plany na najbliższe miesiące" - powiedział wicerzecznik PiS.

Jak dodał, Kaczyński z pewnością będzie też mówił "o sprawach dziś zasadniczych". "Z pewnością warto wyraźnie podkreślać, że na przestrzeni ostatnich lat to właśnie środowisko PiS trafnie diagnozowało sytuację i podejmowało działania, które dziś procentują bezpieczeństwem Polski" - mówił Fogiel.

Sobotnia konwencja ma być początkiem letniej akcji spotkań polityków PiS z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy ugrupowania z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Według informacji, jaką kilka dni temu zamieścił w mediach społecznościowych szef rządu Mateusz Morawiecki, w sobotę po południu odwiedzi on Olkusz. "Szanowni Państwo! Porozmawiajmy o Polsce! Serdecznie zapraszam na spotkanie do Olkusza. Spotkajmy się w najbliższą sobotę, 4 czerwca o godzinie 16.00 w Centrum Kultury (Dworek Machnickich) przy ulicy Szpitalnej 32" - napisał szef rządu na Facebooku.

Z kolei - jak wynika z informacji PAP - lider PiS pierwszy punkt objazdu po kraju ma zaplanowany na połowę przyszłego tygodnia.

"Do wyborów zostało relatywnie niewiele czasu, dlatego musimy wrócić do tego, co przyniosło nam zwycięstwa wyborcze w 2015 i 2019 r., czyli do spotkań z Polakami w powiatach, w gminach" - podkreślał w niedawnej rozmowie z PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.