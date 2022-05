Fogiel o pieniądzach z KPO: mam nadzieję że nie będziemy musieli czekać kolejnego roku

Krajowy Plan Odbudowy nie został nadal formalnie zaakceptowany; kiedy się to stanie, będzie to przesłanką do wypłaty środków. Mam nadzieję że nie będziemy musieli na to czekać kolejnego roku - powiedział we wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Sejm uchwalił w czwartek zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje KE w związku z decyzją TSUE. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapewniał w Sejmie, że "wynegocjowaliśmy KPO" i "zakończyliśmy negocjacje z KE kamieni milowych", związanych w KPO. Zapowiedział też przybycie 2 czerwca do Polski szefowej KE Ursuli von der Leyen na podpisanie "kamieni milowych".

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany był we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia o to, kiedy środki z KPO trafią do Polski. "Mam nadzieję że tym razem nie będziemy już musieli czekać kolejnego roku, bo KE niechętnie współpracuje z rządem o konserwatywnych charakterze" - odpowiedział.

Fogiel zaznaczył, że sam KPO nie został jeszcze formalnie zaakceptowany. "Na razie mamy uzgodnione porozumienie przedstawicieli Polski z przedstawicielami przewodniczącej KE" - powiedział. "Jeszcze musi nastąpić formalna decyzja o zaakceptowaniu KPO - i to jest dopiero przesłanka, to niestety nie jest jeszcze równoznaczne, chociaż być powinno, do tego aby wypłacać środki" - dodał.

Wicerzecznik PiS podkreślił, że polski rząd "jeszcze w lipcu" będzie chciał złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO. Ocenił także, że polska opozycja jest "jedyna w swoim rodzaju", gdyż głosuje przeciwko swojemu krajowi i "lobbuje, aby ten kraj nie otrzymał środków unijnych".

"(Prezydent Warszawy, wiceszef PO) Rafał Trzaskowski się wprost chwali, że namawia KE, żeby nie dotrzymywać uzgodnień zawartych z polskim rządem, tylko stawiać jeszcze jakieś dodatkowe warunki" - powiedział. Zaznaczył, że "wszystko po to, by do Polaków nie trafiły pieniądze z funduszu odbudowy".

KE wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez polski rząd KPO, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.