Fogiel o przywróceniu kontroli na granicy polsko-słowackiej: prowadzimy konsultacje, nie ma jeszcze decyzji

Podchodzimy do sprawy poważnie. Prowadzimy w tej chwili konsultacje w sprawie kontroli na granicy polsko-słowackiej. Tu nie ma jeszcze żadnych decyzji. Skupiamy się na tym, żeby Polska była bezpieczna - powiedział we wtorek w Radiu Wnet szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

W poniedziałek premier polecił, aby na granicy polsko-słowackiej kontrolować busy i samochody, którymi mogą podróżować migranci niemający prawa wjazdu do Polski. Wzmocnienie patroli na granicy ze Słowacją zapowiedziała też rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Nie wykluczyła też rozważenia przywrócenia tymczasowych kontroli granicznych, gdyby fala migracji była duża.

O te zapowiedzi pytany był we wtorek w Radiu Wnet Radosław Fogiel. "Prowadzimy w tej chwili konsultacje, ale rzeczywiście podchodzimy do tego poważnie. Są doniesienia o tym, że mogło dojść do wzmożenia ruchu na tzw. szlaku bałkańskim, szlaku nielegalnej emigracji ludzi do Europy. Obserwujemy też to, co dzieje się na południu Europy" - odpowiedział Fogiel.

Dodał, że kwestia przywrócenia kontroli na polsko-słowackiej granicy jest na etapie konsultacji z władzami Słowacji. "Tu nie ma jeszcze żadnych decyzji. Takie tymczasowe przywrócenia kontroli to nie jest nic, co się nie dzieje od czasu do czasu (...) My skupiamy się na tym, żeby Polska była bezpieczna" - powiedział poseł.

O rosnącej presji na granicy ze Słowacją rzeczniczka SG informowała PAP na początku września. Podkreślała, że liczba migrantów zatrzymywanych przy tej granicy systematycznie rośnie od początku roku. W styczniu były to trzy osoby, w lutym - sześć, w marcu - 34, w kwietniu - siedem, w maju - 22, w czerwcu - 29, w lipcu - 48, a w sierpniu - 163. Daje to ponad 300 zatrzymanych, podczas gdy w takim samym okresie zeszłego roku było ich 72. Jeszcze więcej osób zatrzymywanych jest we wrześniu - zdarzyło się, że w ciągu jednego dnia na różnych odcinkach polsko-słowackiej granicy zatrzymanych zostało w sumie 101 osób.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę