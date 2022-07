Fogiel o reparacjach od Niemiec: następne kroki będą podejmowane; potrzeba jeszcze pewnych analiz

Potrzeba jeszcze pewnych analiz; to jest duże rozwiązanie z zakresu prawa międzynarodowego i potrzeba jeszcze nieco czasu, żeby o tych kolejnych krokach informować - mówił rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany o wypowiedź szefa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego ws. reparacji od Niemiec.

Lider PiS Jarosław Kaczyński we wtorek po południu odwiedził Grójec, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta. Po zakończeniu spotkania rzecznik ugrupowania ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że był oto udane spotkanie, na którym padło wiele pytań.

"Myślę, że nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, wbrew temu, co mówią nasi konkurenci, że były to prawdziwe, spontaniczne pytania z sali. Chyba wszyscy, tu obecni, którzy je słyszeli są co do tego przekonani" - zapewnił Fogiel.

Jak dodał objazd kraju przez polityków PiS "dopiero nabiera rozpędu". "To jest kolejny wyjazd prezesa Kaczyńskiego. W tym tygodniu przed nami jeszcze jeden" - powiedział i dodał, że Kaczyński planuje objechać wszystkie 94 nowe okręgi partyjne.

Zaznaczył, że w objazd po kraju ruszyli też członkowie kierownictwa PiS, a "za czas jakiś również zdecydowana większość posłów PiS będzie odwiedzać poszczególne gminy".

Na uwagę, że Kaczyński podczas wystąpienia akcentował temat reparacji od Niemiec, Fogiel odparł, że "jest to problem, który nabrzmiewa od lat". "Reparacje Polsce powinny zostać wypłacone. Prezes Kaczyński mówił, że kilkadziesiąt krajów od Niemców otrzymało reparacje, a w przypadku Polski cały czas ta kwestia jest nieuregulowana" - mówił nawiązując do wystąpienia szefa PiS.

Fogiel dopytywany, jakie działania planuje podjąć PiS w tej sprawie przypomniał, że pracował specjalny zespół, który zajmował się szacowanie szkód. "Następne kroki będą podejmowane (...). Potrzeba jeszcze pewnych analiz. To jest duże rozwiązanie z zakresu prawa międzynarodowego. Potrzeba jeszcze nieco czasu, żeby o tych kolejnych krokach informować" - zaznaczył.

Uczestniczący w spotkaniu wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że Kaczyński słusznie wspomniał, że Niemcy wypłaciły reparacje za zniszczenia wojenne 70 krajom całego świata, a Polska nie otrzymała z tego tytułu nawet złotówki. "To jest taka swoista zadra, która wciąż pozostaje" - mówił Skurkiewicz.

Prezes Kaczyński podczas wtorkowego wystąpienia ocenił, że Niemcy się z nami nie rozliczyły i że jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. "To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, chodzi także o rozliczenie moralne" - mówił. Jak podkreślił "my tego nie popuścimy".