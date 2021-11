Fogiel o spotkaniu ws. szczepień pracowników: jestem dobrej myśli; rozmowy będą szersze niż kwestie niezaszczepionych

Jestem dobrej myśli jeśli chodzi o spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych ws. szczepień pracowników - podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Liczę, że autorytet marszałek Sejmu Elżbiety Witek będzie istotny - zaznaczył. Według Fogla, dyskusja będzie szersza niż kwestie niezaszczepionych.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy

Radosław Fogiel pytany we wtorek o to spotkanie w Programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że "jest dobrej myśli". "Chociaż czasami idzie to w kontrze do naszych doświadczeń, ale liczę, że autorytet marszałka Sejmu będzie istotny" - mówił polityk PiS. Według niego, planowana dyskusja ma być szersza niż tylko kwestie osób niezaszczepionych.

Na pytanie, czy w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze Fogiel podkreślił, że "Rada Medyczna jest, funkcjonuje przy premierze, a tu mamy spotkanie na zaproszenie marszałek Sejmu i na początku na poziomie politycznym". "Żeby ustalić, czy jest wola rozmowy, czy jest wola wspólnych prac, czy jest wola znalezienia jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne dla obywateli i dla zaakceptowania dla wszystkich - zaznaczył wicerzecznik PiS.

Wyraził też nadzieję, że klasa polityczna wykaże się w tym przypadku odpowiedzialnością.

W ubiegłą środę posłowie PiS zapowiedzieli złożenie do Sejmu projektu ustawy dotyczącej szczepień pracowników. Zgodnie z projektem PiS, przedsiębiorca będzie miał prawo zażądać od pracownika okazania certyfikatu covidowego. Gdyby okazało się, że pracownik nie został zaszczepiony przeciw COVID-19, pracodawca mógłby przenieść go do działu, w którym nie będzie miał on styczności z klientami.

Projekt miałby też umożliwić kierownikom podmiotów leczniczych wydanie nakazu szczepienia swym pracownikom. W razie odmowy szef placówki mógłby zwolnić pracownika. Według projektu przedsiębiorstwo, które wykaże, że wszyscy jego pracownicy są zaszczepieni, uzyskałoby specjalny przywilej - nie będą dotyczyć go ewentualne restrykcje covidowe.

Propozycja PiS nie wpłynęła jeszcze do Sejmu. Politycy tego ugrupowania nie kryją, że proponowane w nim regulacje budzą opór w klubie PiS. W minioną sobotę zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel informował w Programie Trzecim Polskiego Radia, że pod projektem trwa zbiórka podpisów.