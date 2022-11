Fogiel o sytuacji na Śląsku: zawiódł czynnik ludzki; jesteśmy rozczarowani

To jest zawsze czynnik ludzki, który czasami zawodzi, czasami ci słabsi decydują się zmienić swoją drogę; przykro nam z tego powodu, jesteśmy rozczarowani - powiedział w czwartek poseł PiS Radosław Fogiel, pytany o sprawę utraty przez PiS większości w Sejmiku woj. śląskiego.

W poniedziałek PiS straciło większość w Sejmiku woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski" głosowali oni z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowy zarząd województwa.

W czwartek w południe w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrał się Komitet Polityczny, który wybrał nowego rzecznika partii. Omawiane były też bieżące sprawy, w tym kwestie regionalne dotyczące Sejmiku województwa śląskiego, a także uzyskanie władzy na warszawskiej Pradze-Północ.

Fogiel był pytany na briefingu po zakończeniu posiedzenia o to, czy będą podjęte kroki dyscyplinarne wobec sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego za to, że nie dopilnował sytuacji na Śląsku.

Fogiel odpowiedział, że Sobolewski "dopilnował sytuacji w możliwie najwyższym stopniu". "Jedyne, co mógłby więcej zrobić, to zamknąć marszałka województwa w pokoju, a drzwi zabić gwoździami" - zaznaczył. "Takich metod w Polsce i w naszej partii nie stosujemy" - powiedział polityk.

"To jest zawsze czynnik ludzki, który czasami zawodzi, czasami ci słabsi decydują się zmienić swoją drogę. Przykro nam z tego powodu, jesteśmy rozczarowani zwłaszcza dlatego, że zostało to zrealizowane w tak mało elegancki sposób. Ale cóż - wolna wola każdego polityka" - dodał Fogiel.

Polityk był też dopytywany, czy partia wiedziała wcześniej lub była ostrzegana, że do takiej sytuacji na Śląsku dojdzie i jakie były tego przyczyny.

"Jeśli pytanie jest takie, czy marszałek Chełstowski ostrzegał PiS o swoich planach - to nie, nie zrobił tego. Przeciwnie - do ostatniej chwili twierdził, że jest lojalnym członkiem, lojalnym działaczem PiS. Dość przypomnieć, że na chwilę przed tą woltą brał udział w spotkaniu z prezesem Kaczyńskim i klaskał na sali z pozostałymi uczestnikami. Jeśli pyta pani, czy mamy obraz tego, co do tego doprowadziło, to tak, mamy" - powiedział Fogiel. "To jest nasz obraz wewnętrzny, nie będziemy się nim dzielić" - dodał.