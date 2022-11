Fogiel o uznaniu Rosji za państwowego sponsora terroryzmu: te rzeczy trzeba nazwać po imieniu

To co robi Rosja na Ukrainie: ataki na ludność cywilną, próby wzbudzania masowego strachu i niszczenia oporu przez zastraszanie wyczerpuje klasyczną definicję terroryzmu; te rzeczy trzeba nazwać po imieniu - mówił PAP rzecznik PiS i szef komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel pytany o projekt rezolucji PE.

Grupy polityczne Parlamentu Europejskiego osiągnęły w czwartek porozumienie w sprawie tekstu projektu rezolucji dotyczącej uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. Głosowanie nad rezolucją ma odbyć się na rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że prace nad projektem rezolucji zostały zainicjowane przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. "To duży sukces frakcji EKR i również europosłów PiS w ramach tej frakcji, dzięki którym udało się dojść do porozumienia w sprawie treści rezolucji" - mówił Fogiel.

Zwrócił uwagę, że inicjatywa początkowo napotkała na opór ze strony innych frakcji w PE, w tym Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL. "Wydaje się jednak, że udało się przekonać większość w PE, że jest to słuszna inicjatywa, by określić Rosję jako państwowego sponsora terroryzmu" - podkreślił rzecznik PiS.

"To co robi Rosja na Ukrainie: ataki na ludność cywilną, próby wzbudzania masowego strachu i niszczenia oporu Ukraińców przez zastraszanie wyczerpuje klasyczną definicję terroryzmu i w związku z tym dobrze, by te rzeczy były nazwane po imieniu" - ocenił Fogiel.