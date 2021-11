Fogiel o wykroczeniu Tuska: słowo przepraszam jest na rzeczy

Słowo "przepraszam" za załamanie przepisów drogowych przez Donalda Tuska jest na rzeczy - powiedział we wtorek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Jego zdaniem reakcja lidera PO po wykroczeniu powinna być inna, a wybielania tej sytuacji są śmieszne.

W sobotę lider Platformy Donald Tusk jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 500 zł i zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy (woj. mazowieckie). Jeszcze w sobotę lider PO napisał na Twitterze: "Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji".

Fogiel pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to zdarzenie ocenił jako "śmieszne" próby wybielania albo stwierdzanie, że przyjęcie przez Tuska mandatu jest aktem heroizmu.

"Druga sprawa, że Donald Tusk jako polityk z pierwszych stron gazet i aspirujący do rządzenia lider opozycji powinien nie skwitować to wydarzenie, że +stało się, przyjąłem mandat, proszę o oklaski+. Tylko myślę, że słowo +przepraszam+ za złamanie przepisów jest na rzeczy. Pewnie wielu kierowcom się to zdarza, więc trudno znaleźć kogoś, kto jest tu świętym. Ale myślę, że reakcja powinna być inna" - powiedział Fogiel.