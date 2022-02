Fogiel: odpowiedź Polski i Zachodu na zachowanie Putina powinna być szybka, zdecydowana, czyli bezwzględne sankcje

Odpowiedź Polski i całego Zachodu na zachowanie prezydenta Rosji Władimira Putina powinna być szybka, zdecydowana, czyli wprowadzenie bezwzględnych sankcji - powiedział we wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Jak podał Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy. W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości dwóch "republik" jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.

Fogiel pytany był we wtorek w WP.PL, jaka powinna być odpowiedź Polski i Zachodu na zachowanie Putina. "Odpowiedź Polski powinna być taka, jak odpowiedź Zachodu, bo jesteśmy jego częścią i tutaj cały Zachód, całe NATO, cała Unia Europejska musi działać wspólnie, odpowiedź powinna być szybka, zdecydowana - bezwzględne sankcje" - powiedział wicerzecznik PiS.

"I o to będziemy apelować; premier Mateusz Morawiecki między innymi apeluje o zwołanie Rady Unii Europejskiej, żeby to złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję, nielegalne wprowadzenie wojska na teren Ukrainy, żeby to nie przeszło bez kary" - dodał Fogiel.

Pytany, jakie sankcje byłyby najbardziej bolesne dla Rosji polityk PiS odparł, że według niego powinny być ujęte w nich dwie istotne kwestie. "Po pierwsze Nord Stream 2 - absolutny koniec tego projektu i wyłączenie Rosji z międzynarodowego systemu obiegu bankowego. To byłyby, moim zdaniem, bolesne sankcje" - powiedział wicerzecznik PiS.

Fogiel zwrócił też uwagę, że Polacy i nasi sąsiedzi w krajach bałtyckich zdają sobie sprawę z tego, z czym i z kim mamy do czynienia. "Zachód, ta część, która jeszcze sobie nie zdała z tego sprawy, musi sobie uświadomić, że po drugiej stronie nie jest polityk, nie jest partner, nie jest negocjator, tylko jest po prostu osoba owładnięta wizją przywrócenia związku sowieckiego. I jest osoba, dla której negocjacje, dla której rozmowy są wyłącznie wyrazem słabości i sposobem na kupienie sobie czasu. I tutaj te działania muszą być bardzo konkretne" - powiedział Fogiel.

Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina - jak mówił - znajduje się "pod zarządem zewnętrznym" i "została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem". Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju.