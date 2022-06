Fogiel: opozycja nie ma programu, jej twarz to antyPiS-izm

Opozycja nie ma żadnego programu, nie ma żadnej oferty dla Polaków - powiedział w środę w Studiu PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. AntyPiS-izm jest zazwyczaj bardzo brutalny, wulgarny, przesycony hejtem, taka jest dzisiejsza twarz opozycji - podkreślił.

Szef PO Donald Tusk we wtorek podczas spotkania z mieszkańcami Wałbrzycha powiedział, że "nie ma bardziej pozytywnego programu niż anty-PiS". Jak dodał, anty-PiS jest m.in. powrotem do Europy, likwidacją drożyzny, czy przywróceniem praworządności.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w środę w Studio PAP, odnosząc się do tych słów zaznaczył, że w ten sposób lider PO "postanowił uskutecznić logiczną ekwilibrystykę". "Ten +antyPiS-izm+ jest zazwyczaj bardzo brutalny, wulgarny, przesycony hejtem, taka jest dzisiejsza twarz opozycji" - dodał.

"Przynajmniej przyznał, że opozycja nie ma żadnego programu, nie ma żadnej oferty dla Polaków" - zaznaczył Fogiel. Według niego opozycja nie jest w stanie zbudować pozytywnego programu na takiej narracji. "Program, który jest w kontrze do czegoś, nie może być programem pozytywnym" - ocenił polityk PiS.

Fogiel pytany przez PAP o zapowiedź Tuska, że jeśli jego partia wygra wybory, zagwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12. tygodnia ciąży po konsultacji pacjentki z lekarzem, zauważył, że dziś mamy uregulowania prawne, które - jak mówił - są optymalne. "Linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tego co jest dopuszczalne, jest dość jasna i niezmienna od lat. Na kanwie dzisiejszej konstytucji sądzę, że jest to mało możliwe" - stwierdził.

Wicerzecznik PiS był też pytany o słowa Tuska, który pod koniec maja podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu zapowiedział, że kiedy PO dojdzie do władzy, "nie ma innej drogi niż jednoznaczne przeprowadzenie procesu oddzielenia Kościoła od państwa".

"Rozdział Kościoła od państwa już w Polsce istnieje" - oświadczył Fogiel. "Wypadałoby żeby Donald Tusk, który był premierem przez wiele lat pamiętał, że w Polsce obowiązuje konkordat, który reguluje stosunki państwo-Kościół" - podkreślił polityk PiS. W jego ocenie takie wypowiedzi świadczą o "próbie kuszenia antyklerykalnej części Lewicy, bo nie jest ona przekonana do startu ze wspólnej listy opozycji".

Tusk od ponad miesiąca namawia liderów partii opozycyjnych do utworzenia wspólnej listy do startu w wyborach parlamentarnych na jesieni przyszłego roku. We wtorek we Wrocławiu zaznaczył, że "jedna lista opozycji daje gwarancję zwycięstwa w wyborach; pójście osobno, w dwóch, trzech, czterech blokach nie pozbawia nas szansy na zwycięstwo, ale ją osłabia".

