Fogiel (PiS) o "pakiecie demokratycznym" opozycji: opozycja totalna sama się z niego wypisuje

"Pakiet demokratyczny" jest świetny w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z normalną opozycją; opozycja, która przyjęła koncepcję "opozycji totalnej", sama się z tego pakietu wypisuje - w ten sposób zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel skomentował opozycyjny projekt zmian w regulaminie Sejmu.

Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska-PSL, Polska 2050, Porozumienie i Polskie Sprawy zaprezentowały w czwartek projekt zmian w regulaminie Sejmu, który miałby wprowadzić więcej demokracji w Sejmie. Znalazły się w nim m.in. propozycje dotyczące wprowadzenia czasu na pytania do premiera dla klubów i kół opozycyjnych, zakazu odrzucania projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu, określenia maksymalnego terminu na rozpoczęcia prac nad złożonym w Sejmie projektem (wnioskodawcy proponują, by było to 6 miesięcy od dnia złożenia projektu). Propozycja zakłada ponadto wprowadzenie zmian w regulaminie Sejmu, które ułatwiłyby opozycji organizację wysłuchania publicznego.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w czwartek, że projekt opozycji w dużym stopniu nawiązuje do tzw. pakietu demokratycznego, który w czasach rządów PO-PSL proponowało Prawo i Sprawiedliwość.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel nie widzi potrzeby zmiany regulaminu na korzyść opozycji. "Pakiet demokratyczny jest świetnym pakietem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z normalną, standardową przyjętą w demokracjach opozycją. Opozycja, która przyjęła koncepcję bycia +opozycją totalną+, sama się z tego pakietu wypisuje" - powiedział poseł PiS.

Pytany o postulowany przez autorów projektu czas dla opozycji w Sejmie na pytania dla rządu, np. w kwestiach polityki europejskiej, Fogiel ocenił, że "wszelkie takie rozwiązania są co do zasady dobre". Ale - jak zaznaczył - "nie w sytuacji, kiedy opozycja neguje prawo zwycięzców wyborów do rządzenia państwem, nie w sytuacji, kiedy opozycja jest zawsze przeciw, niezależnie od tego, co jest rozpatrywane, nie w sytuacji, kiedy opozycja głosuje przeciw wzmocnieniu polskiej granicy".

Dopytywany, czy PiS będzie więc przeciwko proponowanym zmianom, polityk odparł: "Prawo i Sprawiedliwość jest za zmianą paradygmatu działania przez opozycję". "Jeżeli opozycja porzuci koncepcję opozycji totalnej, jeżeli przestanie negować prawa większości parlamentarnej, jeżeli przestanie obrażać wszystkich, którzy mają inne poglądy niż oni, wtedy możemy rozmawiać. Na tę chwilę nie ma z kim rozmawiać" - stwierdził Fogiel.