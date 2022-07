Fogiel: Platformie demokracja zaczęła tak bardzo uwierać, że odrzucają wszelkie pozory

Mam wrażenie, że państwu z PO demokracja zaczęła tak bardzo uwierać, że odrzucają wszelkie pozory; Donald Tusk jasno mówi, że dla niego nie mają znaczenia przepisy prawa - stwierdził w poniedziałek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Rzecznik PiS w TV Republika był pytany o ostatnie wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska, który mówił, o wyprowadzaniu urzędników powołanych za rządów PiS, po wygraniu wyborów przez jego ugrupowanie.

"Mam wrażenie, że państwu z Platformy demokracja zaczęła już tak bardzo uwierać, że odrzucają wszelkie pozory" - skomentował Fogiel.

"Do tej pory rzeczywiście mieliśmy do czynienia z działaniami z gruntu antydemokratycznym, jak choćby negowanie prawa tych, którzy wygrali wybory, do rządzenia. Mieliśmy przecież casus złamania prawa, jeśli chodzi o powoływanie sędziów TK. PO przed wyborami w 2015 r., kiedy już wiedziała, że je przegra (...) próbowała awansem powołać dwóch dodatkowych sędziów na zapas" - zauważył polityk.

"To były jeszcze działania zakamuflowane. A dzisiaj Donald Tusk już jasno mówi, że dla niego nie mają znaczenia przepisy prawa, nie ma znaczenia demokratyczny obyczaj. On będzie wywlekał legalnie wybranych urzędników państwowych z instytucji państwach" - dodał Fogiel.

Podczas konwencji PO w Radomiu 2 lipca szef PO Donald Tusk mówił o "wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP". "Wiecie, że prawnicy zamówieni przez prezydenta (Andrzeja) Dudę, napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że jego (prezesa NBP Adama Glapińskiego - PAP) wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię, jak to wam gwarantuję" - powiedział Tusk na konwencji PO.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch komentując w weekend tę wypowiedź w TVN24 podkreślił, że prezydent Duda jest oburzony tymi słowami, które "mówią o wyprowadzeniu urzędników państwowych z urzędów i dopóki jest prezydentem, nie będą urzędnicy państwowi wyprowadzani ani w ten sposób, ani żaden inny sposób". "Nie będzie używana przemoc i nie będą używane metody, które znane są z krajów dalekich od standardów europejskich" - powiedział Kumoch.

Dodał, że nieznana jest mu żadna opinia, która kwestionowałaby prawo powołania przez prezydenta szefa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję.