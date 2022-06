Fogiel: reforma struktur PiS ma na celu lepsze przygotowanie naszego ugrupowania do nadchodzących wyzwań

Reforma struktur PiS ma na celu lepsze przygotowanie naszego ugrupowania do nadchodzących wyzwań. Chcemy być skuteczniejsi i bardziej dynamiczni, by zwyciężyć w przyszłorocznych wyborach - powiedział PAP rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Komitet Polityczny PiS podjął we wtorek decyzję o zaakceptowaniu nowej struktury okręgowej partii; zaakceptował też 94 pełnomocników okręgowych ugrupowania w miejsce 41. działających dotychczas.

Nowe okręgi swoim zakresem terytorialnym są dostosowane do okręgów senackich. Osoby, które mają być pełnomocnikami okręgowymi - zgodnie z decyzją kierownictwa PiS - nie mogą pełnić funkcji ministerialnych, wiceministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu i Senatu.W rozmowie z PAP rzecznik PiS podkreślił, że "powołanie pełnomocników w nowych 94 okręgach oraz osób odpowiedzialnych za regiony jest zakończeniem procesu zmian w strukturach Prawa i Sprawiedliwości".

"Reforma ma na celu lepsze przygotowanie naszego ugrupowania do nadchodzących wyzwań" - wskazał Fogiel. "Chcemy być skuteczniejsi i bardziej dynamiczni, by zwyciężyć w przyszłorocznych wyborach. Polska tego potrzebuje - mamy dobry rząd, który sprawdza się w trudnych czasach i warto, by tak pozostało" - dodał.

Komitet Polityczny PiS podjął uchwałę, w której powołano 16 tzw. opiekunów województw. Zostali nimi m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek (woj. dolnośląskie), b. premier Beata Szydło (woj. małopolskie), szef klubu PiS Ryszard Terlecki (woj. łódzkie), wicepremier, minister kultury Piotr Gliński (woj. mazowieckie), wicepremier, szef MAP Jacek Sasin (woj. podlaskie), premier Mateusz Morawiecki (woj. śląskie), wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak (woj. warmińsko-mazurskie), wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk (woj. wielkopolskie) czy europoseł Joachim Brudziński (woj. zachodniopomorskie).

Podjęto decyzję o powołaniu również funkcji zastępcy sekretarza generalnego partii, którym został wybrany Piotr Milowański. Potwierdzono także, że rzecznikiem partii będzie Radosław Fogiel, a wicerzeczniczką posłanka Urszula Rusecka.