Fogiel: strategia dobrowolnych szczepień jest właściwa

Strategia dobrowolnych szczepień jest właściwa; nie bardzo wyobrażam sobie jak można by było w naszym kraju, wśród naszego społeczeństwa, zorganizować to inaczej; mielibyśmy wtedy do czynienia z dużymi niepokojami społecznymi – mówił w środę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Pytany w Radiu Wrocław o rządową strategię wali z pandemią Covid-19 powiedział, że z jednej strony ma ona "zapewnić jak największe bezpieczeństwo zdrowotne, z drugiej zaś ma umożliwić funkcjonowanie". "Dobrze wiemy jak wyglądała sytuacja społeczna, gospodarcza wcześniej, w tym roku, czy jeszcze w zeszłym roku. Mamy przepustowość szpitali, to jest jeden z podstawowych wskaźników, wolne łóżka, dostępne respiratory. Jest bardzo duży nacisk na przestrzeganie obostrzeń, które w tym momencie są wprowadzone i cały czas monitorujemy sytuację" - mówił.

Dodał, że jeśli "będzie potrzeba reagowania silniejszego", to takie decyzję będą podejmowane. Podkreślił, że kwestią zasadniczą jest szczepienie się i że jest to najlepszy sposób na walkę z pandemią.

"Strategia dobrowolnych szczepień jest strategią właściwą. Nie bardzo wyobrażam sobie jak można by było w naszym kraju, wśród naszego społeczeństwa zorganizować to inaczej. Myślę, że mielibyśmy wtedy do czynienia z dużymi niepokojami społecznymi, które dodatkowo by utrudniły walkę z pandemią" - powiedział.

Fogiel był również pytany o poselski projekt ustawy, który wprowadzałby regulacje umożliwiające pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony.

"To jest projekt poselski, który zgodnie z zapowiedziami wnioskodawców ma być złożony (...) To jest tematyka bardzo wrażliwa. Z jednej strony chodzi o dane medyczne, dane wrażliwe, to są dane osobowe, z drugiej strony chodzi o jakąś sferę wolności jednostki. Z trzeciej jednak strony chodzi o to, gdzie ta wolność jednostki się kończy, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, wolność do bycia niezagrożonym np. Jeszcze dochodzi ten element wspólnotowy walki z epidemią" - powiedział wicerzecznik PiS.

Dodał, że jeżeli mają się toczyć rozmowy o regulacjach, które miałby zawierać ten projekt, to powinny on być prowadzone "na poziomie całości reprezentacji parlamentarnej, posiadającej bardzo silny mandat demokratyczny".

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się w środę z przedstawicielami klubów i kół ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL, Konfederacji i Polski 2050. Spotkanie zaplanowano na godz. 12.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.