Fogiel: wiarygodność Donalda Tuska jest zerowa

Jeżeli on komuś coś obiecuje, to jest w ogóle pytanie o wiarygodność Donalda Tuska, która jest zerowa - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany o słowa przewodniczącego PO z wywiadu udzielonego "Gazecie Wyborczej", w którym składa przyrzeczenie dotyczące wygrania wyborów.

W Radiu ZET rzecznik PiS był pytany o słowa przewodniczącego PO Donalda Tuska, który w wywiadzie w środowej "Gazecie Wyborczej" powiedział: "Składam publiczne przyrzeczenie, że my te wybory wygramy. Wspólnie z całą opozycją albo nawet sami".

"Myślę, że Donald Tusk mógłby wręcz powiedzieć, że obiecuje, że wygra wspólnie z całą opozycją, albo przeciw niej, bo sytuacja na opozycji mniej więcej tak wygląda" - podkreślił rzecznik PiS. "Nie, my się nie obawiamy" - oświadczył.

Dopytywany, że takim publicznym przyrzeczeniem Donald Tusk bierze te słowa na serio, Fogiel zaznaczył, że "to on jest chyba jedynym, który bierze to na serio". Przypomniał, że Tusk "wielokrotnie powtarzał przed kamerami, że nie wybiera się do Brukseli i jest zaszczytem pełnić funkcję polskiego premiera, po czym wziął nogi za pas i czmychnął na ciepły stołek w Brukseli".

"Jeżeli on komuś coś obiecuje, to jest w ogóle pytanie o wiarygodność Donalda Tuska, która jest zerowa. Chodzi po mediach i opowiada historie, że to oni wymyślili 500 Plus, że Ukraińcy go podejmują i dziękują mu, że tylko dzięki niemu Ukraina jeszcze istnieje, to przecież są to duby smalone" - wskazał Fogiel.

Fogiel zaznaczył również, że "opozycja dzisiaj jest w takiej sytuacji, że nie kombinują, jak przekonać Polaków i jakim programem, tylko kombinują, w jaki sposób wykorzystać obowiązującą Polsce ordynację wyborczą - czy jedne blok, czy dwa bloki, a może piętnaście małych bloczków, tylko po to, aby uciułać te procenty".

Rzecznik PiS zapewnił, że "Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z innego założenia". "My wychodzimy z otwartą przyłbicą do Polaków, rozmawiamy. Nasz program jest znany, dokonania są znane, jesteśmy wiarygodni i dlatego chcemy wygrać wybory" - podkreślił.