Fotoreporter PAP Darek Delmanowicz zdobył Grand Prix w konkursie fotografii sportowej

Fotoreporter PAP Darek Delmanowicz zdobył Grand Prix w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej. Nagrodę odebrał podczas finałowej gali w czwartek w Chorzowie. Zwycięska fotografia okazała się najlepsza spośród ponad 1,3 tys. nadesłanych, powstała w trakcie Mistrzostw Polski w zapasach.

Fotoreporter PAP zdobył nagrodę w kategorii profesjonalistów. Jak podkreślił Delmanowicz, to drugi rok z rzędu, kiedy ma przyjemność "znaleźć się na pudle" konkursu. Rok temu zajął w nim II miejsce.

Jak powiedział, zwycięskie zdjęcie zostało zrobione w Rzeszowie w czasie Mistrzostw Polski w zapasach. Prezentuje zapaśników w klinczu oraz spojrzenie (oko) jednego z nich. "Całe emocje skupiają się w tym oku, które jest na zdjęciu" - wyjaśnił.

"Ta nagroda jest fajnym zwieńczeniem mojej dotychczasowej kariery. Na tej fotograficznej scenie jestem już 30 lat" - dodał,i wyraził nadzieję, że mimo 30 lat zajmowania się fotografią, te najlepsze zdjęcie są jeszcze przed nim.

Fotoreporter podziękował również organizatorom za docenienie fotografii sportowej, która, w jego ocenie, jest obecnie spychana na margines. "Po tych zdjęciach zaprezentowanych dzisiaj w tym konkursie widać, że nie wszystko jeszcze zostało pokazane" - powiedział Delmanowicz.

W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 1,3 tys. zdjęć.

Polski Konkurs Fotografii Sportowej to pierwszy tego typu pomysł w Polsce. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Wzorcem największych światowych konkursów fotograficznych podzielony jest na dwie sekcje. Pierwszą, skierowaną do zawodowców i drugą dla amatorów. Celem pierwszej z nich jest nagrodzenie i zmotywowanie do intensywnej działalności zawodowych fotografów, którzy na swych zdjęciach zapisują i dokumentują dla przyszłych pokoleń historię sportu. Celem drugiej z nich jest pozwolenie amatorom fotografii na podniesienie swych umiejętności poprzez nagrodzenie najlepszych udziałem w warsztatach fotograficznych.

Organizatorem konkursu jest Agencja Press Focus i miasto Chorzów.