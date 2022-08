Francja: Białucha arktyczna, rodzaj walenia, dopłynęła Sekwaną w pobliże Paryża

Białucha arktyczna, rodzaj walenia żyjącego w wodach Arktyki, dopłynęła Sekwaną w pobliże Paryża i znajduje się w okolicach gminy Vernon, 70 km od stolicy Francji - podaje w czwartek portal 20Minutes.

Białucha arktyczna jest gatunkiem chronionym, spokrewnionym z delfinami. Dorosły osobnik może ważyć do 1,5 tony i osiągać długość do 4 metrów.

Według tygodnika "Spiegel", w 1966 roku odnotowano przypadek dopłynięcia białuchy Renem do Bonn, ówczesnej stolicy RFN.

Władze lokalne Vernon zaapelowały do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do białuchy, aby nie utrudniać pracy "państwowych służb, które zostały zmobilizowane, by ochronić dzikie zwierzę".

Organizacja pozarządowa Sea Shepard, która walczy o ochronę fauny morskiej, wysłała również swoich specjalistów do Vernon.