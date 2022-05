Francja: Czarnek: co roku 140 mln zł na wsparcie polskich szkół, ośrodków kultury i nauki

Co roku 140 mln zł będzie przeznaczane na wsparcie polskich szkół, ośrodków kultury, nauki i seminariów za granicą - poinformował w Paryżu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mówił też o stypendiach dla młodzieży polonijnej chcącej studiować w Polsce.

W sobotę szef MEiN rozpoczął dwudniową wizytę we Francji. Odwiedził Szkołę Polską im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu oraz Szkołę Polską przy Ambasadzie Polskiej przy Parafii św. Genowefy oraz Bibliotekę Polską w Paryżu. Czarnek wziął też udział w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Ambasadzie RP w Paryżu, gdzie przybliżył działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz oświaty polonijnej oraz wsparcia studentów polonijnych.

MEiN opublikowało na Twitterze nagrane fragmenty wystąpienia ministra edukacji i nauki.

"Zbyt mało środków do tej pory inwestowaliśmy w Polonię, zdecydowanie zbyt mało środków. I to w tym momencie będziemy nadrabiać. To będą budżety, które będą rok rocznie wynosiły około 140 mln zł, po to, żeby wspierać państwa w waszym dziele, wspierać polskie szkoły, wspierać polskie ośrodki kultury, nauki, polskie seminaria, polskie biblioteki, ale też po to, żeby udrożnić tę drogę dla polskiej młodzieży na polskie uczelnie wyższe, które oferują na prawdę bogatą ofertę edukacyjną, w tym na Katolicki Uniwersytet Lubelski" - powiedział Czarnek.

"Chcemy żeby polska młodzież ucząca się w polskich szkołach, mogła uzyskiwać stypendia, bo państwa nie jest zawsze stać na to, żeby wysyłać dzieci na studia za granicę, do Polski" - zauważył minister zwracając się do uczestników konferencji. "Mogą uzyskiwać stypendia, które będą pokrywały pobyt i życie w Polsce na studiach w polskich uniwersytetach. Myślę, że będzie to znaczące wsparcie dla państwa, dla rodziców, dla uczniów polskich, którzy chcą wrócić do kraju, chcą przynajmniej tam studiować, a dla nas jest to z kolei wielki potencjał do tej pory niewykorzystany. Ten potencjał chcemy wykorzystywać" - wskazał.

Szef MEiN mówił też o innych formach wsparcia Polonii. Wymienił program "Laboratoria Przyszłości", dzięki którym wyposażane w nowoczesny sprzęt są nie tylko szkoły w kraju, ale także za granicą oraz program "Poznaj Polskę!" oferujący wsparcie finansowe wyjazdów do Polski, aby - jak mówił - "dzieci mogły zwiedzać polskie miejsca kultury, nauki, wszystko co jest dla polskości ważne".

"To wszystko po to, aby oferta edukacyjna Polski, polskich uczelni była dostępna zdecydowanie szerzej dla Polaków za granicą, w tym tutaj w Paryżu" - podkreślił Czarnek.

Wcześniej w nagraniu, umieszczonym również na Twitterze, minister edukacji i nauki poinformował o decyzji o zwiększeniu o milion złotych subwencji na Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Zapowiedział też włączenie Biblioteki Polskiej w system promocji polskiej nauki i kultury.

Jak poinformowało MEiN, podczas dwudniowego pobytu szef resortu ma odwiedzić polskie szkoły i spotkać się z uczniami oraz nauczycielami tych placówek. Zaplanowano także rozmowy o oświacie polonijnej i udział w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czarnek ma też rozmawiać z przedstawicielami francuskiej Polonii, a na zakończenie wizyty złożyć kwiaty na grobie Fryderyka Chopina w Paryżu.