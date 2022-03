Francja: Instytut Książki na 49. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême

W Angoulême w czwartek rozpoczął się 49. Międzynarodowy Festiwal Komiksu- największy festiwal komiksowy w Europie, który organizowany jest od 1974 r. Instytut Książki (IK) gości na tej imprezie po raz drugi - poinformowano w piątek na stronie IK.

W tym roku IK przygotował dwa stoiska. Pierwsze mieście się w strefie praw autorskich, gdzie obok licznych wydawców są też przedstawicielstwa Finlandii, Włoch, Danii, Hiszpanii, Kanady i Tajwanu, który zorganizował też specjalną wystawę prac swoich twórców. "To miejsce dostępne tylko dla profesjonalistów, przeznaczone na spotkania i rozmowy dotyczące zakupu praw" - czytamy na stronie IK.

"Po raz pierwszy nasze stoisko mieści się także w Le Novueau Monde, pawilonie dla publiczności - drugim co do wielkości na całej imprezie, w którym swoje dzieła prezentują niezależni wydawcy" - podkreślono. Można tam spotkać się z polskimi twórcami, którzy prezentują swoje prace. Wśród nich znaleźli się m.in.: Przemysław Truściński, Marcin Podolec, Rafał Szłapa, Maria Rostocka, Joanna Karpowicz, Berenika Kołomycka, Bartosz Sztybor, Piotr Nowacki, Wojciech Stefaniec, Marek Turek. Oba stoiska powstały we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Komiksowym.

"Festiwalowi towarzyszy także wystawa polskiego komiksu (od klasyki po współczesność) zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się na niej m.in. prace z albumów promowanych przez IK w katalogach +New Books from Poland+, w tym +Niezwyciężonego+ Rafała Mikołajczaka i +Andzi+ Piotra Mańkowskiego i Przemysława Truścińskiego" - czytamy w informacji na stronie IK. Na stoisku francuskiego wydawcy FLBLB editions gości z kolei Maria Rostocka ze swoim komiksem "Koniec lipca", który znalazł się w oficjalnej selekcji konkursowej festiwalu.

Jak wyjaśniono, "w tym roku nie mogło zabraknąć akcentów ukraińskich, jak np. plansze uznanych twórców (m.in. twórcy maskotki festiwalu Lewisa Trondheima przed dworcem kolejowym w Angoulême), a także specjalna strona, na której publikowane są prace różnych twórców nawiązujące do sytuacji na Ukrainie".

W Angoulême prezentowana jest również wystawa poświęcona René Goscinnemu jako scenarzyście i autorowi m.in. książek o Mikołajku oraz komiksów o Asterixie i Lucky Luke'u.

Festiwal potrwa do niedzieli.

"Od 2019 r. Angoulême jest Miastem Literatury UNESCO" - przypomniano w informacji.