Francja: Prezydent Macron: Nie powinniśmy poniżać Rosji

Nie powinniśmy poniżać Rosji - oświadczył w piątek prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla francuskiej prasy regionalnej. Agencja AFP zauważa, że takie podejście może być negatywnie odebrane w krajach Europy Wschodniej.

"Nie powinniśmy poniżać Rosji po to, aby w dniu, w którym ustaną walki, można było zbudować dalsze relacje kanałami dyplomatycznymi" - powiedział Macron.

Przyznał jednak, że chce zwiększyć wsparcie finansowe i militarne dla Ukrainy. "I wreszcie zrobić wszystko, aby wywieźć zboże z Ukrainy" - dodał.

AFP zauważa, że w ten sposób Macron zaprzeczył słowom rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który w piątek powiedział, że doniesienia o blokowaniu przez Rosję ukraińskich portów są "blefem" Zachodu, próbującego ukryć własne błędy polityczne.

Prezydent Macron obiecał również kolejne dostawy na Ukrainę samobieżnych dział Caesar. "Poprosiłem naszych przedsiębiorców o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, to nie tylko kwestia odtworzenia naszych zapasów, ale i wzmocnienia naszej niezależności" - przekonywał.

Francuski prezydent powiedział też, że "Władimir Putin popełnił historyczny i fundamentalny błąd". "Myślę - i powiedziałem mu to - że popełnił historyczny i fundamentalny błąd dla swojego narodu, dla siebie i dla historii" - oświadczył i podkreślił, że Putin "jest izolowany".

"Zamknięcie w izolacji to jedno, ale wiedza, jak się z tego wydostać, to trudna droga" - mówił Macron. Dodał, że nie "wyklucza" wyjazdu do Kijowa w najbliższym czasie.